Coupe de France: avant Barcelone, la tuile Di Maria

Paris (AFP)

Au moment de retrouver la Coupe de France, mercredi (21h00) à Caen (L2), le Paris SG revit le feuilleton de la blessure d'un joueur majeur avant un choc européen, avec Angel Di Maria, indisponible pour aller défier le FC Barcelone, mardi prochain.

Son maillot rayé rouge et bleu évoque celui du Barça, mais c'est bien la formation normande que rencontre le tenant du titre pour son entrée en lice, en 32e de finale.

Or l'équipe de Lionel Messi continue d'accaparer les esprits, avant un 8e de finale aller de Ligue des champions, crucial pour le vice-champion d'Europe 2020 qui ne cache pas son ambition de remporter la C1 au plus vite.

Avec le "Clasico" remporté à Marseille dimanche (2-0), l'entraîneur Mauricio Pochettino a gagné en sérénité dans sa préparation, qui s'achève samedi contre Nice en Championnat.

Mais à Paris, derrière le train-train sportif, se cache toujours une blessure, qui perturbe, immanquablement, les derniers jours avant un huitième de finale européen.

- "Besoin de changer d'air" -

Après Neymar en 2018 et 2019, Cavani en 2019, ou Kylian Mbappé en 2020, l'attaquant étant tombé malade avant le retour contre Dortmund (2-0), l'état de santé de Di Maria a alimenté un nouvel épisode de ce feuilleton récurrent dans la capitale.

L'ailier argentin, l'un des "Quatre fantastiques" que "Poche" essaye de faire jouer ensemble, s'est fait mal à une cuisse contre l'OM. Alors qu'il venait de délivrer une passe décisive pour Mbappé, Di Maria a dû arrêter net sa course, perclus de douleur.

La "confiance" affichée dimanche soir par Pochettino a cédé, mardi, devant le résultat des examens: "Dima" souffre d'une lésion du muscle droit fémoral de la cuisse droite, a précisé le PSG, qui l'évaluera à nouveau "dans une semaine."

En conférence de presse, Pochettino a assuré la traduction du communiqué médical: "Angel ne va pas pouvoir être là contre Barcelone", a-t-il soufflé sans en dire plus, avec sa concision caractéristique.

"Poche" pourrait le remplacer par Pablo Sarabia, poste pour poste, ou alors décaler Neymar sur l'aile droite.

"Notre stratégie dépend du match. Nous avons plusieurs alternatives. Le football, ce n'est pas des maths, untel remplace untel", a-t-il répondu, interrogé sur les différentes options disponibles.

Il n'empêche qu'il va devoir revoir ses plans, lui qui a titularisé Di Maria à chaque fois depuis son arrivée début janvier. Les deux hommes ont commencé à nouer une relation forte.

Di Maria, qui fête dimanche ses 33 ans, se sent bien avec son nouvel entraîneur, originaire comme lui de la province de Santa Fe. "Je suis très content, les choses commencent à s'améliorer", a déclaré le joueur fin janvier au média argentin TyC Sports.

"Nous avions besoin de changer d'air. Avec Pochettino, nous travaillons beaucoup. Maintenant, c'est le temps des rires, les entraînements sont animés. Il y a de bonnes ondes", a-t-il poursuivi.

- "Manque de respect" -

Sur le terrain, cela se traduit par un but et trois passes décisives lors des quatre dernières rencontres de Championnat. En coulisses, par des discussions en cours pour prolonger son contrat expirant en juin.

"Petit à petit, on négocie", a-t-il dit début février au micro de Canal+.

En confiance, l'ailier droit a même ouvert les hostilités avec le FC Barcelone, en clamant à plusieurs reprises son envie de jouer au PSG avec son camarade de sélection Lionel Messi, en fin de contrat en Catalogne.

"Pour moi, c'est un manque de respect de parler autant de Leo, alors que Leo joue pour le Barça, et avant un tour de qualification de Ligue des champions contre eux (les Parisiens)", l'a repris de volée l'entraîneur barcelonais Ronald Koeman.

Le Néerlandais aurait pu rappeler que l'ancien joueur du Real ne réussit guère face aux Barcelonais: avec huit défaites en 16 confrontations (pour six victoires), c'est l'adversaire contre lequel il a le plus perdu. Et avec son forfait, la série noire continue.

