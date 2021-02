Coupe de France: l'OM vainqueur 2-0 à Auxerre et qualifié en 16e de finale

Publicité Lire la suite

Auxerre (AFP)

L'Olympique de Marseille a réalisé une timide entrée en lice en Coupe de France avec une victoire 2-0 mercredi à Auxerre (L2), la première en plus d'un mois pour les partenaires de Dario Benedetto et Ahmadou Bamba Dieng, buteurs en seconde période (54e et 90e+2).

Secoués par la démission récente de leur entraîneur André Villas-Boas, chahutés par leurs supporters et incapables de gagner depuis le 6 janvier, les Marseillais ont mis fin à une série de sept matches sans gagner face à l'actuel cinquième de Ligue 2.

L'OM disputera les 16e de finale de Coupe de France le week-end du 6 mars face à un adversaire encore inconnu.

