Boissières, premier skipper à terminer quatre Vendée Globe à la suite

Les Sables-d'Olonne (France) (AFP)

Arnaud Boissières a franchi jeudi matin au large des Sables d'Olonne la ligne d'arrivée du Vendée Globe en quinzième position après 94 jours de mer, bouclant son quatrième tour du monde en solitaire d'affilée, une performance inédite dans l'histoire de la course.

Le marin sablais, à la barre de son monocoque construit il y a 14 ans (La Mie Câline - Artisans Artipôle), aura mis 94 jours et 18 heures pour terminer son quatrième Vendée Globe, remporté par son ami Yannick Bestaven (Maître Coq IV) le 28 janvier en 80 jours et 3 heures.

Boissières est le premier skipper à enchaîner et terminer quatre Vendée Globe à la suite, en autant de participations. Jean Le Cam (Yes We Cam), arrivé le 28 janvier, a terminé son quatrième Vendée Globe (pour cinq participations) mais pas de façon consécutive.

Le skipper, âgé de 48 ans et ayant grandi sur le bassin d'Arcachon, a coupé la ligne jeudi matin par un froid glacial et rentrera au port après avoir emprunté le chenal dans l'après-midi en raison des heures de marées.

© 2021 AFP