Cyclisme: le peloton face au risque de la fatigue mentale

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Burn-out, surentraînement, dépression: le cyclisme apprend à repérer les risques de fatigue mentale qui peuvent amener à l'interruption de carrière, comme dans le cas récent du Néerlandais Tom Dumoulin, ou même à la retraite anticipée.

"C'est comme si un sac à dos d'une centaine de kilos avait glissé de mes épaules", a soupiré le mois dernier Dumoulin, vainqueur du Giro en 2017 et deuxième du Tour de France l'année suivante. "J'ai le sentiment de ne plus savoir quoi faire. Est-ce que je veux toujours être coureur ? Et comment ?"

Ces interrogations sur la recherche de sens ("cette vie me rendra-t-elle heureux ?", se demandait Dumoulin fin 2019) reviennent dans les propos des coureurs qui ont eux aussi arrêté leur activité. A cause principalement de l'usure mentale qui risque d'abréger dorénavant les carrières, de l'avis de Frédéric Grappe, le directeur performance de l'équipe Groupama-FDJ, sensibilisé à ce sujet.

"Quand on trouve moins de plaisir sur le vélo, on se fatigue plus vite", note l'universitaire qui insiste sur l'évolution de l'entraînement, de plus en plus chiffré, précis, sophistiqué, et pointe le risque de griller le coureur. "A terme, je serai content de quitter le vélo parce qu'après, ça ira trop loin dans tout", confirmait implicitement Thibaut Pinot cette semaine dans L'Équipe.

- L'électronique du cerveau -

Surtout quand un leader -"ce n'est pas le cas de Thibaut Pinot, grimpeur naturel", souligne Grappe- force sa nature pour mieux viser le classement général des grands tours. "L'organisme a une grande flexibilité mais, plus on va loin, plus il voudra revenir à la normale", explique le technicien. "C'est un mécanisme de défense de son intégrité: un athlète est un assemblage avec un moteur qui est le fonctionnel et l'électronique qui est le cerveau. A certains moments, c'est l'électronique qui ne fonctionne plus. Le cerveau commande tous les systèmes fonctionnels et dit +stop+".

Pour le scientifique, l'indispensable fraîcheur mentale peut passer par un arrêt, choisi ou obligé pour cause blessure, à condition qu'il soit bien compris par le sportif: "Il faut qu'il se régénère physiquement et mentalement avant de revenir aussi et parfois plus fort. C'est ce qu'ont fait Federer et Nadal en tennis."

"La perte de sens, c'est quand l'équilibre n'est plus là", résume Marie-Laure Brunet, qui est devenue coach et préparatrice mentale après l'arrêt brutal de sa carrière dans le biathlon à la suite d'un burn-out.

Dans le cyclisme, l'ancienne médaillée olympique travaille avec des coureurs et des directeurs sportifs. Elle aussi insiste sur la fraîcheur mentale.

- "Une perte d'équilibre" -

"Les coureurs qui viennent me voir ont un projet. La plupart ont cette culture de la préparation mentale pour être passés par des centres de formation qui avaient mis cela déjà en place", explique-t-elle. "C'est assez récent dans le cyclisme. J'interviens dans une équipe qui a intégré cette partie-là au même titre que la préparation physique. Pour le coureur, ce n'est pas imposé, c'est un outil supplémentaire pour aller vers la performance". Et, donc, éviter le surentraînement, le mot utilisé dans le sport pour parler de burn-out, un terme davantage utilisé dans le monde de l'entreprise.

"Ce sont des mots fourre-tout qui permettent d'englober une situation multifactorielle", estime Marie-Laure Brunet. "Le surentraînement n'est pas lié au fait qu'on s'est trop entraîné. C'est une perte d'équilibre dont on ne sait plus trop si ça commence par le côté psychologique ou physique".

Comment faire ? "Intégrer la préparation mentale en amont permet de mieux se connaître, d'avoir conscience de ses ressources, de comprendre ce dont on a besoin pour créer le contexte pour une performance durable", répond l'ancienne championne qui s'entoure de compétences complémentaires, notamment des psychologues. "Par le fait de parler, d'échanger, le coureur se rend compte des dysfonctionnements, il est capable de désamorcer ces petites bombes-là".

"Je ne suis pas un gourou, le but est d'amener le sportif à l'autonomie, qu'il ait tout seul les bons automatismes", insiste-t-elle en associant la performance au bien-être. "Plus il y aura d'athlètes dans cette démarche-là, moins on aura de cas de fatigue extrême".

© 2021 AFP