Open d'Australie: le public revient et l'ambiance monte

Melbourne (AFP)

Dans un pays qui a su se débarrasser très largement du Covid-19, l'Open d'Australie marque le retour du public à grande échelle. C'est le bouillant Nick Kyrgios qui a le premier réchauffé l'ambiance en tribunes, même sur un court à moitié plein.

Dans les allées du Melbourne Park, installé sur les bords de la Yarra River qui serpente à travers Melbourne, on est encore loin de l'agitation joyeuse et décontractée qui vaut son surnom de "Happy Slam" au Grand Chelem australien.

Si les organisateurs ont obtenu d'accueillir jusqu'à 30.000 spectateurs quotidiens pendant la première moitié de la quinzaine, ils ne sont qu'entre quelque 17.000 et 21.000 à s'y être rendus chaque jour pour l'instant.

Une affluence que le tennis mondial n'avait plus connue depuis que la pandémie s'est installée. La saison passée, l'US Open s'est joué à huis clos et Roland-Garros avec 1000 spectateurs par jour maximum. Mais une affluence plus de trois fois inférieure à celle du premier lundi de l'Open d'Australie 2020 (plus de 64.000 personnes). Et sans fans internationaux, à cause de sévères restrictions sanitaires de voyage.

"Je suis ravie que le tournoi ait lieu. Mais j'aimerais qu'il y ait plus de monde", a souhaité Jane Alexander, une spectatrice croisée à Melbourne Park.

C'est un fait: depuis le début de la semaine, on a vu beaucoup de sièges bleus vacants sur la quinzaine de courts.

- "Chair de poule" -

Jusqu'à ce que l'effet Kyrgios rassemble plusieurs milliers de spectateurs sur la John Cain Arena mercredi soir et réveille la ferveur engourdie par la pandémie, pour son deuxième tour renversant face au Français Ugo Humbert, remporté en cinq sets après avoir écarté deux balles de match dans le quatrième.

"Le tennis n'a jamais autant résonné depuis le début de la pandémie", a parfaitement résumé l'ancien champion Jim Courier dans le rôle de l'intervieweur.

"C'est un de mes matches les plus mémorables. Je suis encore impressionné par l'ambiance. C'était à moitié plein et c'était comme si le stade était rempli !, raconte Kyrgios. L'ambiance était folle. J'en ai eu la chair de poule vers la fin du match."

Même battu et chahuté par le public australien, Humbert appréciait le moment devenu rare. "L'ambiance était géniale, c'est super de jouer devant du public. Parfois, c'était très bruyant, ça faisait un peu bizarre. Dès que je ratais ma première (balle de service), les gens applaudissaient, ça n'a pas été facile. Mais c'est normal, il est Australien, les gens sont là pour le soutenir", admet-il.

"Voilà le tennis qu'on aime ! J'adore !!!!!", s'est exclamé Benoît Paire sur les réseaux sociaux.

Bousculée au même moment par une joueuse australienne sur la Margaret Court Arena, l'ex-N.1 mondiale Simona Halep y a aussi trouvé son compte : "c'est génial de sentir cette énergie. Même si le public n'était pas pour moi, j'en ai tiré du positif et ça m'a aidée à me battre encore plus".

- Doigts d'honneur -

Le lendemain, c'est à une scène très inhabituelle que le retour du public a donné lieu. En plein match de Rafael Nadal, une spectatrice agitée et bruyante gesticule, vocifère et lui adresse même... plusieurs doigts d'honneur ! "C'est pour moi ?", s'interroge Nadal, d'abord incrédule, puis hilare.

Rapidement évacuée, elle est en revanche inévitablement revenue dans les conversations d'après-match.

"Je ne la connaissais pas et honnêtement je n'en ai pas envie !", a d'abord souri le N.2 mondial.

"Ca m'était adressé je crois. Peut-être qu'elle avait bu trop de gin ou de tequila. C'était bizarre, mais marrant. Ca m'a surpris que quelqu'un me fasse un doigt d'honneur. Mais je me suis dit: +La pauvre, elle doit probablement être ivre+", a-t-il ajouté.

Sur Garden Square, la grande esplanade à l'entrée du Melbourne Park aménagée de transats, fauteuils et écrans géants, pas de fourmilière mais une présence clairsemée. Ce qui ne déplait pas à tout le monde.

"Dernièrement, c'était trop. Ca donnait l'impression qu'ils entassaient les gens pour se faire de l'argent, estime Patrick Rehm, un habitué. Cette année, pour une fois, c'est tranquille."

"Melbourne a fait beaucoup d'efforts pour garder le nombre de cas (de Covid-19) bas. L'Open d'Australie, c'est une belle récompense", considère Elizabeth Little, une autre visiteuse.

Même entré dans Melbourne Park, on ne s'y déplace toutefois pas librement. Trois zones distinctes autour des trois courts principaux ont été délimitées pour limiter le brassage. Et le port du masque est obligatoire sous les toits fermés.

