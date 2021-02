Vendée Globe: Arnaud Boissières, le tour du monde ancré en lui

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

"Un mec entier, profondément gentil, aux grandes qualités de marin": C'est ainsi que le vainqueur du Vendée Globe, Yannick Bestaven, parle de son grand ami Arnaud Boissières, entré jeudi dans l'histoire de la course autour du monde en solitaire pour l'avoir bouclée quatre fois d'affilée.

Par un froid glacial que la chaleur se dégageant de la marée humaine venue l'accueillir n'a pas atténué, Boissières (La Mie Câline - Artisans Artipôle) a passé jeudi matin la ligne d'arrivée au large des Sables d'Olonne, une ville qu'il a fait sienne depuis 2008.

"Arriver au bout a déjà une valeur, et encore plus de l'avoir terminé plusieurs fois. J'ai la chance de finir quatre fois, ça a une valeur par rapport à mes partenaires, je ne mens pas à mes partenaires. Mon projet n'est pas un projet +bling bling+ mais de valeur humaine", souligne à l'AFP ce skipper qui vit et respire Vendée Globe.

- L'ami Bestaven -

"Il a fait une fac d'histoire géo pour étudier la route du tour du monde. Dans sa chambre, il avait plein de photos des skippers, des bateaux. C'est un passionné. Moi, je ne savais pas que j'allais faire un jour le tour du monde, lui c'était bien ancré dans sa tête", raconte à l'AFP Bestaven, venu serrer fort dans ses bras l'ami Boissières, jeudi au bout du chenal.

Les deux skippers se connaissent depuis les années de lycée. Ils ont fait les 400 coups sur le bassin d'Arcachon avec un troisième larron, Jean-Marie Dauris, devenu le directeur sportif de l'équipe de Bestaven.

"On avait la chance que nos parents respectifs aient un petit voilier, on leur piquait, on se faisait des petites régates entre nous, on dormait à bord", se souvient Boissières. Sa mère, qu'il appelle tous les dimanches, faisait de la voile sur un dériveur en bois avant d'embarquer son mari, Arnaud et ses deux soeurs sur un bateau de plaisance.

A peine jeune adulte, il a souffert d'une leucémie. "Ca a vachement joué sur son comportement, le fait qu'il prenne les choses à la légère. Arnaud, c'est tout à la rigolade, à la déconnade, c'est le premier à monter sur le bar, parfois à se mettre nu ! C'est un sacré boute-en-train", dévoile Bestaven.

- Calimero -

En 2001, le deux compères montent un projet pour la Mini-Transat. Le bateau de Boissières est baptisé Diabolo et celui de Bestaven, Satanas. Bestaven remporte sa toute première course, Boissières finit 3e.

Depuis, il ne fait que naviguer. Sept fois la Transat Jacques Vabre, deux fois la Route du Rhum, une tentative de record du tour du monde avec Olivier de Kersauzon. Entre autres.

"Ca fait partie de ma vie, j'imagine même avoir un bateau de croisière un jour. Je dirais que même le Vendée Globe fait partie de ma vie. Depuis 2006, je ne pense qu'à ça et c'est assez incroyable, j'arrive à ne pas en dormir la nuit parfois à terre. C'est une course fabuleuse", souffle le marin, qui a déjà en tête son cinquième Vendée Globe.

Surnommé "Cali" en référence à Calimero, ce personnage de dessin animé qui dit toujours que "c'est vraiment trop injuste", Boissières savoure la vie qu'il a en mer, mais aussi avec ses deux garçons, Hugo (14 ans) et Léo (4 ans).

"Je ne dis pas que la vie est trop injuste, bien au contraire. Mais j'ai tendance à me plaindre tout le temps, et beaucoup plus à terre qu'en mer, au final. Il m'arrive toujours des petites histoires. Mais à Calimero il arrive des belles histoires aussi. Et moi, mes belles histoires sont liées au Vendée Globe". Il marque une pause, puis il reprend: "C'est vrai que je me plains beaucoup !"

© 2021 AFP