Mondiaux de biathlon: Julia Simon, double face

Pokljuka (Slovénie) (AFP)

Biathlète instinctive, capable du meilleur comme du pire, Julia Simon est encore à la recherche du parfait équilibre pour s'installer durablement parmi les cadors du circuit. Quel visage montrera-t-elle lors des Mondiaux de Pokljuka?

Difficile de savoir à quoi s'attendre avec la Française de 24 ans tant la saison en cours a mis en lumière son immense potentiel tout autant que ses limites actuelles. Seule Tricolore à avoir empoché deux succès en Coupe du monde cet hiver, elle devrait logiquement attaquer les courses individuelles, dès samedi (14h30, sprint) dans la peau d'une prétendante aux podiums. Mais par définition, avec elle, tout peut arriver.

Le biathlon est certes un sport imprévisible, mais il est encore plus délicat de faire des pronostics concernant Julia Simon, tant elle a érigé l'inconstance au rang d'art.

Juste avant de débarquer en Slovénie, elle avait épaté le circuit en remportant deux mass start (à Oberhof et à Anterselva) au prix de remontées spectaculaires, démontrant une force de caractère et une puissance sur les skis phénoménales. Deux exploits pourtant à chaque fois précédés par deux énormes contre-performances: une 59e place du sprint à Oberhof et une 62e position lors de l'Individuel d'Anterselva. Un condensé de sa carrière.

Un yo-yo incessant qui se matérialise par une piètre onzième place au classement général de la Coupe du monde. Comment dans ces conditions avoir foi en Julia Simon?

- "Relâchement" -

"Je suis la plus irrégulière, mais c'est plus facile pour moi d'être présente sur 15 jours aux Mondiaux que sur toute une saison en Coupe du monde, affirme la biathlète des Saisies. Ce n'est pas parce que j'ai gagné deux courses que j'aurai des objectifs plus élevés. J'arrive ici comme sur une Coupe du monde. Il y aura un peu plus de pression mais il ne faut pas faire les choses différemment. Je suis sereine et confiante pour essayer de jouer les médailles."

Avec des visées plus particulières sur les courses en confrontation directe (poursuite, mass start,) dans lesquelles elle excelle.

"C'est dans ces courses-là que j'arrive à exprimer à 100% mes qualités et où je m'éclate, explique-t-elle. Le gros challenge sera de mettre en place ces qualités sur d'autres épreuves, de pouvoir gérer un bon tir plus calme, de trouver du relâchement derrière la carabine. C'est tellement subtil que ce n'est pas évident. C'est peut-être ça qui me manque."

Julia Simon assure tout mettre en place pour en finir un jour avec ce grand écart perpétuel. Reste à savoir combien de temps il lui faudra pour achever sa mue.

"Pour le moment, je n'en ai pas les capacités, avoue-t-elle. J'apprends. Cela peut aller vite, comme être plus long. Je vois que physiquement j'ai progressé. Peut-être l'année prochaine mais c'est difficile à dire, on verra."

- Découragement -

L'entraîneur de tir des Bleues, Jean-Paul Giachino, a lui fixé cet horizon pour les deux ans à venir.

"C'est un travail de longue haleine pour stabiliser à peu près son tir et acquérir une régularité, indique le technicien. Elle a une aisance sur le tir debout qu'elle n'a pas sur le tir couché. Cela ne se met pas en place d'un coup de cuillère à pot."

D'autant qu'elle est passée en janvier par un moment de découragement après son gros fiasco sur le sprint d'Oberhof, demandant à l'encadrement des Bleues de basculer sur le circuit de ski de fond.

"Elle est impatiente comme tout athlète, elle avait du mal à se faire plaisir, raconte Jean-Paul Giachino. Il faut qu'elle soit plus calme et qu'elle sorte de ce mode mitraillette au tir. Cela marche à certains moments mais ce n'est pas comme ça qu'elle trouvera de la constance et de la régularité. Elle est tellement bouillonnante, qu'elle est rapidement dans l'agacement. Mais elle grandit et elle et est vraiment à l'écoute, donc il n'y a pas de raison."

La quête d'un premier petit globe de cristal, celui de la mass start dont elle occupe la tête du classement mondial, pourrait peut-être lui permettre de grandir.

"Cela lui donnera une carotte et de la motivation", espère Frédéric Jean, l'entraîneur de l'équipe de France dames.

