Hand: Nantes surclasse Zagreb et confirme sa bonne forme du moment

Nantes surclasse Zagreb 34 à 24 et confirme sa bonne forme

Paris (AFP)

Les handballeurs de Nantes ont surclassé Zagreb 34 à 24, dimanche en fin d'après-midi en Croatie, en match en retard de la phase de groupes de la Ligue des champions, et confirment leur bonne forme du moment.

Les joueurs d'Alberto Entrerrios ont signé leur second succès de la semaine en C1, après leur victoire probante contre les Danois d'Aalborg (38-29) en milieu de semaine. Ils comptent désormais huit points en dix matches disputés (quatre victoires pour six défaites) et consolident leur sixième place.

Dimanche en Croatie, les Nantais ont fait une première période parfaite. Ils ont fait la différence au score, grâce notamment aux huit parades (sur seize tirs) de Cyril Dumoulin dans les buts nantais, qui ont permis de regagner les vestiaires avec un avantage de douze buts (20-8).

Entrerrios a ensuite pu faire un peu tourner son effectif, et gérer une seconde période contre Zagreb, qui a perdu ses dix matches de Ligue des champions disputés jusqu'à présent.

Baptiste Damatrin a terminé la rencontre comme meilleur buteur sur son aile gauche avec six réalisations, alors que Kiril Lazarov a célébré sa promotion comme sélectionneur de la Macédoine (officialisée samedi) avec trois buts pour Nantes.

En raison de la pandémie de Covid-19, la Fédération européenne (EHF) a décidé de remodeler la formule de la Ligue des champions et de qualifier pour les 8es de finale les seize clubs participants à la phase de groupes.

Pour son prochain match de Ligue des champions, le "H" se déplacera mercredi soir (20h45) à Barcelone, auteur d'un parcours sans faute en C1 avec onze succès en onze rencontres disputées. Il enchaînera dimanche (17h00) par un match au sommet dans le Championnat de France contre Aix.

Le classement à l'issue des 14 journées (la fin de la phase de groupes est prévue le 4 mars) déterminera les affiches des 8es et des quarts de finale de l'épreuve reine du handball européen.

