Ski alpin/Mondiaux: l'Autrichien Vincent Kriechmayr remporte la descente après le super-G

Cortina d'Ampezzo (Italie) (AFP)

L'Autrichien Vincent Kriechmayr, déjà sacré jeudi lors du super-G, a remporté dimanche la descente des championnats du monde de ski alpin à Cortina d'Ampezzo (Italie) en devançant de seulement un centième l'Allemand Andreas Sander et de 18 centièmes le Suisse Beat Feuz.

Avec ce doublé en descente et en super-G, Kriechmayr égale les exploits de son compatriote Herman Maier à Vail en 1999 et de l'Américain Bode Miller à Bormio en 2005. Lors de la précédente édition des championnats du monde en 2019 à Are (Suède), le natif de Linz, âgé de 29 ans, avait décroché l'argent en super-G et le bronze en descente.

