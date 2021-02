Open d'Australie: Pegula s'offre Svitolina et un premier quart de finale en Grand Chelem

Publicité Lire la suite

Melbourne (AFP)

L'Américaine Jessica Pegula, 61e joueuse mondiale, s'est hissée pour la toute première fois en quart de finale en Grand Chelem en battant la N.5 mondiale Elina Svitolina en trois sets 6-4, 3-6, 6-3 à l'Open d'Australie, lundi à Melbourne.

Pegula (26 ans) affrontera soit sa compatriote Jennifer Brady, soit la Croate Donna Vekic pour une place dans le dernier carré.

Sa victoire contre Svitolina est la première de sa carrière face à une joueuse du top 10.

Sa quinzaine australienne avait néanmoins débuté fort avec un succès de prestige face à la Bélarusse Victoria Azarenka, ex-N.1 mondiale qui s'est réinstallée dans le top 15 en 2020.

Avant ce tournoi, jamais Pegula n'avait atteint la deuxième semaine en Grand Chelem.

En tête d'un set et d'un break (6-4, 1-0), Pegula, adepte d'une prise de risques considérable avec ses frappes à plat puissantes et sans fioriture, a connu un soudain passage à vide et multiplié les fautes directes dans la deuxième manche (18), ce qui a permis à son adversaire ukrainienne de se relancer.

Mais dans le set décisif, l'Américaine a retrouvé stabilité et précision, et a conclu dès sa première occasion, sur un dernier retour dans le filet de Svitolina, après un peu moins de deux heures de jeu.

Pegula, qui avait frappé plus de vingt coups gagnants au cours de chacun de ses trois premiers tours, n'a pas faibli en huitièmes de finale. Au contraire, elle en a totalisé 31 lundi.

