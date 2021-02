XV de France: de bonnes raisons d'y croire

Teddy Thomas (de dos) et Gaël Fickou se prennent dans les bras après la victoire des Bleus sur l'Irlande, lors de la 2e journée du Tournoi des six nations, le 14 février 2021 à Dublin

Dublin (AFP)

Une victoire pleine de promesses en Italie (50-10), un succès plein de caractère en Irlande (15-13): le XV de France a enfilé le costume de favori du Tournoi des six nations 2021 après deux déplacements tout en maîtrise.

Comme en 2020, les Bleus lancent donc le Tournoi par deux succès. Une performance plus impressionnante que l'année dernière puisque, cette fois, les Bleus ont enchaîné deux victoires à l'extérieur, une première depuis l'édition 2010.

A l'époque, le XV de France de Marc Lièvremont avait remporté le Tournoi, Grand Chelem en sus après des victoires en Ecosse (19-8) puis au pays de Galles (26-20), la dernière fois pour les Bleus: prémonitoire?

Une chose est sûre: dimanche, les Français ont mis fin à dix ans de disette. Depuis 2011, jamais une équipe de France n'avait réussi à s'imposer en Irlande. De revers en déconvenues, Dublin était devenue une forteresse imprenable.

Les hommes de Charles Ollivon ont mis un terme à la malédiction verte, à force de courage et d'abnégation. Et d'un brin de pragmatisme: étouffés pendant les 30 premières minutes, réduits à quatorze après le carton jaune de Bernard Le Roux (24e), les Bleus ont ainsi profité de leur première incursion pour inscrire un essai par leur "Capitaine Fracasse". Avant de résister et même de contenir les assauts irlandais.

Alors, certes, tout n'a pas été parfait pour ce deuxième déplacement de rang, notamment au niveau de la touche (3 ballons perdus) ou de la discipline (9 pénalités), mais ces Bleus-là ont appris à "gagner moche". Charles Ollivon ne dit d'ailleurs pas autre chose: "c'était un match d'hommes. Ça résume bien ce match: il y avait une bataille vraiment féroce", a-t-il confié.

- Taillés pour aller loin? -

"C'est l'état d'esprit qui nous permet de gagner ce match. Ça a été très très rude sur tous les contacts. Il n'y a pas eu une seconde de relâchement, c'était la guerre de la première à la 80e minute. C'était vraiment dur", a ajouté le troisième ligne, auteur de son huitième essai en vingt sélections, son premier de 2021.

Au total, les Bleus ont tenté plus de 200 plaquages. Dont 20 pour le seul Charles Ollivon, dix-sept chacun pour la deuxième ligne Bernard Le Roux-Paul Willemse ou encore quinze pour l'omniprésent Gregory Alldritt... Le XV de France a plaqué en Irlande, beaucoup plaqué.

Preuve que ce XV de France-là sait laisser le ballon à son adversaire et s'en servir au mieux quand il l'a. "Nous n'avons rien lâché", a admis Ollivon. Sous pression, les Bleus ont construit leur succès sur une défense de fer. Et une agressivité sans faille.

Et ce succès est un soulagement. Il suffisait de voir les larmes de Brice Dulin, l'émotion de Fabien Galthié ou le soulagement d'Antoine Dupont pour comprendre l'intensité du moment. Après l'énorme séquence défensive de la dernière minute, les Français ont confirmé leur capacité de résilience et cette faim insatiable qui sont devenus leur marque de fabrique.

Avant de regarder les All Blacks ou les Springboks dans les yeux, avant même de parler de Grand Chelem, les hommes de Galthié vont devoir assumer leur nouveau statut, avec deux réceptions: celles de l'Ecosse (28 février) et du pays de Galles (20 mars), qui encadrent un déplacement majuscule à Twickenham, le 13 mars.

Les Bleus ne se sont plus imposés à Londres depuis 2007 (21-15). Il faut même remonter à 2005 pour voir un succès français en Angleterre dans le Tournoi (18-17). Cette année-là, les Bleus de Bernard Laporte avaient terminé deuxièmes de la compétition, derrière le pays de Galles, en remportant quatre de leur cinq matches.

Les Bleus de 2021 ont de la ressource. A eux de le prouver.

