Mondiaux de ski alpin: le Français Mathieu Faivre titré en parallèle individuel

Cortina d'Ampezzo (Italie) (AFP)

Le Français Mathieu Faivre est devenu mardi le premier champion du monde de l'histoire en parallèle individuel lors des Championnats du monde de ski alpin à Cortina d'Ampezzo (Italie).

Faivre, vainqueur en finale du Croate Filip Zubcic, offre à la France sa 4e médaille de ses Mondiaux après le bronze de Tessa Worley dans la course des filles, et les deux médailles (bronze et argent) d'Alexis Pinturault.

