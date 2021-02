C1: Ronaldo revient à Porto, Haaland repart en chasse

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Idole du Portugal, Cristiano Ronaldo revient avec la Juventus dans son pays natal pour défier les "Dragons" du FC Porto, mercredi en 8e de finale aller de Ligue des champions, tandis qu'Erling Braut Haaland reprend à Séville sa chasse aux buts avec Dortmund.

A 36 ans, Ronaldo va disputer son premier match avec le maillot de la "Vieille Dame" sur le dos face à une équipe de son pays. Lors de sa dernière venue en C1 au stade du Dragon, en avril 2009, "CR7" avait offert la qualification en demi-finale à Manchester United.

La star de la Seleção va retrouver un FC Porto qui tourne au ralenti. L'équipe dirigée par Sergio Conceiçao reste sur quatre matches nuls, dont le dernier ce week-end face au mal classé Boavista (2-2) qui menait de deux buts à la pause...

La Juventus n'a pas non plus gagné ses deux derniers matches, mais la défaite (1-0) samedi à Naples doit plus au talent et à l'efficacité de son adversaire, qu'à un véritable coup de mou.

Et l'équipe italienne peut miser sur son "Monsieur Ligue des champions". Ronaldo, meilleur buteur et meilleur passeur décisif de l'histoire en Coupe d'Europe, compte déjà quatre buts en quatre matches cette saison dans la compétition reine.

A ce petit jeu, la pépite norvégienne Haaland a fait encore mieux. L'attaquant du Borussia Dortmund, 20 ans, a enfilé pas moins de six buts en quatre rencontres de C1!

Mal embarqué en championnat et déjà tourné vers la saison prochaine avec l'annonce lundi de l'arrivée cet été de l'entraîneur de Mönchengladbach Marco Rose, l'actuel sixième de Bundesliga se rend chez une équipe du Séville FC qui marche sur l'eau actuellement, avec neuf victoires de rang. Le club, entraîné par Julen Lopetegui, s'est renforcé cet hiver avec l'arrivée d'Alejandro "Papu" Gomez, ex-meneur de jeu emblématique de l'Atalanta Bergame.

Les 8es de finale aller s'étirent jusqu'au 24 février, avec notamment le déplacement du champion en titre, le Bayern Munich, sur le terrain de la Lazio Rome le 23.

Mercredi 17 février (retour le 9 mars):

(20h00 GMT) FC Porto (POR) - Juventus Turin (ITA)

Séville FC (ESP) - Borussia Dortmund (GER)

