NBA: les Nets offrent une remontada à Steve Nash pour son retour à Phoenix

Los Angeles (AFP)

Brooklyn, grâce à James Harden seul membre valide de son "Big 3", a réussi une remontée fantastique pour s'imposer à Phoenix, mardi en NBA, tandis que les Lakers et LeBron James ont dû s'employer pour aller vaincre la lanterne rouge Minnesota.

. Insubmersibles Nets

Avec 22 points de retard au 3e quart-temps, on ne donnait pas cher de la peau de Brooklyn, dépourvu de Kevin Durant (mollet) et Kyrie Irving (dos) et alors sans grand répondant offensif. Mais James Harden a lancé la révolte, jusqu'à planter lui-même le shoot à trois points qui a donné l'avantage à son équipe, pour la première fois du match et définitivement, à 31 secondes du terme (128-124).

Un "hold-up" en guise de cadeau pour l'entraîneur Steve Nash, longtemps héros de l'Arizona et double MVP (2005, 2006) sous le maillot des Suns, qui a pu apprécier la performance de patron de Harden (38 pts, 11 passes) et l'adresse à longue distance (20/40) qui a permis à son équipe de refaire surface.

Il a aussi vu ses joueurs, trop souvent coupables de ne pas défendre, faire montre de bien plus d'ardeur sur ce plan, à l'image de Landry Shamet qui a empoisonné Devin Booker (22 pts) sur une tentative pour égaliser. Quant à Timothé Luwawu-Cabarrot, il a un léger apport (9 pts, 2 passes).

En face, Chris Paul (29 pts) a vainement pris feu dans le 4e quart-temps en entrant trois paniers à trois points d'affilée.

Les Nets consolident leur 2e position à l'Est. Phoenix partage désormais sa 4e place à l'Ouest avec Portland qui a décroché un cinquième succès d'affilée à Oklahoma City (115-104), grâce à un énième récital de Damian Lillard dans le money-time.

les Blazers ont abordé le dernier quart-temps 14 longueurs d'avance, avant de prendre un gros orage du Thunder qui a pris l'avantage 102-97 à cinq minutes de la fin. Le "Dame Time" a alors sonné, au cours duqueavecl l'arrière a réussi quatre shoots d'affilée à trois points pour finir avec 31 au total (10 passes, 7 rbds).

De quoi écoeurer OKC (13e à l'Ouest), notamment le "Frenchie" Théo Maledon, auteur de 7 points et 3 passes pour son retour dans l'équipe après dix jours de quarantaine (cas contact).

. Pas facile pour L.A.

Sans Anthony Davis (élongation au mollet droit), le champion en titre (2e à l'Ouest) a bataillé contre les Timberwolves (112-104) et LeBron James a été prépondérant avec ses 30 points (13/19 aux tirs, 13 rbds) et 7 passes, dont la dernière a trouvé Marc Gasol (11 pts) pour le panier à longue distance assassin. Dennis Schroeder (24 pts) a également apporté offensivement.

LBJ a apprécié la consistance de son collectif: "tout le monde est concerné. Nous ne sommes pas engagés dans un sprint, mais un marathon. On doit parfaire nos automatismes. Si on le fait, peu importe qui débute, qui entre en jeu, on se donnera une bonne chance de remporter le match".

Les Timberwolves n'ont pas démérité, à l'image d'Anthony Edwards. Le rookie, N.1 de la dernière draft qui avait 2 ans quand LeBron a été choisi dans cette position par Cleveland en 2003, s'est illustré avec 28 points.

. Milwaukee en plein doute

La mauvaise passe se poursuit pour les Bucks, battus pour la 4e fois consécutive (124-113) par des Raptors ayant profité des largesses de l'actuelle 19e défense de la ligue pour lui infliger un terrible 15-1 dans le money-time.

Milwaukee a aussi été sanctionné pour ses trop nombreuses erreurs (17 balles perdues). Giannis Antetokounmpo s'est démené en vain (34 pts, 10 rbds, 8 passes, 5 interceptions, 2 contres).

Côté Raptors, Fred VanVleet (33 pts, 7 passes) s'est régalé comme une souris devant du gruyère, tout comme Pascal Siakam, auteur de 8 de ses 23 points (13 rbds) dans les quatre dernières minutes.

Avant leur back-to-back jeudi, toujours dans le Wisconsin, Toronto grimpe au 7e rang à l'Est et les Bucks demeurent 3es, devant Boston, qui a battu Denver (112-99), malgré une nouvelle démonstration de Nikola Jokic, inarrêtable offensivement avec 43 points dans la musette (à 16/23 aux tirs).

