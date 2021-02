Mondiaux-2021 de ski alpin: Petra Vlhova, une réussite familiale

Publicité Lire la suite

Cortina d'Ampezzo (Italie) (AFP)

La Slovaque Petra Vlhova, en passe de devenir la meilleure skieuse du monde, a bâti son succès grâce à son mental et aux sacrifices d'une famille organisée autour de sa championne, qui remet jeudi son titre mondial de géant en jeu à Cortina d'Ampezzo (Italie).

"C'était un peu mon équipe contre le reste du monde. Et c'est toujours un peu le cas", assume Petra Vlhova auprès de l'AFP.

Son équipe, c'est surtout sa famille, implantée dans la verdoyante région de Liptov, à quelques kilomètres de la Pologne dans le nord de la Slovaquie, au cœur du massif des Tatras où Petra Vlhova a appris à skier à l'âge de 5 ans.

"C'est une région magnifique, avec notre lac et les montagnes. Il y a énormément de choses à faire été comme hiver, la station de Jasna n'est pas loin. Je m'y sens tellement bien... J'ai beau avoir visité tellement d'endroits différents, ma ville et ma région restent mes favoris."

- "Je me sentais redevable" -

La carrière de Petra Vlhova naît au rez-de-chaussée de la maison familiale, où elle vit toujours, dans l'entreprise de production de pièces métalliques de son père, qui permet au départ de financer les coûteuses saisons de la championne.

"Mon père a investi tout son argent sur moi, pour construire notre équipe", explique-t-elle. Elle vit alors avec la pression du résultat.

"C'était difficile, je me sentais redevable, je voulais le récompenser avec de bonnes courses. Maintenant ça va, j'ai appris à gérer cela. Je ne dirais pas que c'est simple, ils me regardent tous, me suivent partout dans tout ce que je fais. Mais j'ai l'expérience."

La skieuse, qui aime aller tâter du bitume et tailler de beaux virages l'été à moto, emploie cinq personnes à temps plein, en plus de nombreux prestataires. Parmi ses salariés, son grand frère Boris, entraîneur adjoint, la suit partout. Sa belle-sœur Simona fait partie de l'équipe de communication. Son papa Igor gère toute l'équipe tandis que sa maman Zuzana a pris du recul par rapport aux débuts.

"Je suis très fière de ce que j'ai accompli jusque-là. On l'a fait avec ma famille, sans soutien comme d'autres équipes. On s'est forgés seuls", ajoute-t-elle alors que la bande est en conflit permanent avec la Fédération slovaque.

- "Un lion sauvage" -

De slalomeuse talentueuse, Petra Vlhova est devenue une skieuse polyvalente, actuellement en tête du classement général de la Coupe du monde, jamais remporté par une Slovaque.

Première championne du monde de son pays en 2019 sur le géant, elle compte déjà quatre médailles mondiales et 18 victoires en Coupe du monde à 25 ans.

Et ce, aussi parce que la famille Vlha (les Slovaques rajoutent "ova" à la fin des noms pour les femmes en enlevant parfois la dernière voyelle) a su s'entourer.

Depuis 2015, la grande brune est entraînée par l'Italien Livio Magoni, ancien entraîneur de la Slovène Tina Maze, l'une des meilleures skieuses de l'histoire, qui l'a amenée progressivement vers les disciplines de vitesse, où elle progresse rapidement.

"Elle est très forte techniquement, mais nous avons encore des problèmes lorsqu'elle doit rester propre et plus douce. Parfois il faut savoir ne pas attaquer à fond, comme en vitesse où il faut pouvoir rester calme et attendre le bon moment pour tourner", raconte à l'AFP M. Magoni.

"S'occuper de Petra c'est comme travailler avec un lion sauvage, au sens positif du terme, complète-t-il. Parfois elle veut partir seule dans une direction, je dois lui dire non. Elle est jeune, elle nous écoute. C'est sûr qu'elle a un fort caractère. J'ai pris l'habitude avec Tina".

"Si je n'ai pas ce fort caractère, je ne pense pas pouvoir gagner beaucoup de courses", rétorque Vlhova. Mon père et mon frère sont comme ça, je l'ai en moi, c'est de famille."

Encore et toujours la famille.

