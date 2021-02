Mondiaux de ski alpin: Intenable, Gut-Behrami remporte le géant d'un souffle devant Shiffrin

Publicité Lire la suite

Cortina d'Ampezzo (Italie) (AFP)

La Suissesse Lara Gut-Behrami, déjà titrée en super-G et troisième en descente, a remporté un géant à suspense pour deux centièmes de seconde devant l'Américaine Mikaela Shiffrin jeudi aux Mondiaux de Cortina d'Ampezzo (Italie).

L'Autrichenne Katharina Liensberger, titrée dans le parallèle individuel mardi, a décroché la médaille de bronze à 9/100. Déception en revanche pour la double championne du monde française Tessa Worley, seulement septième.

Les deux championnes, d'habitude avares en effusions, se sont tombées dans les bras. Dans l'aire d'arrivée, à l'issue d'un suspense haletant, Mikaela Shiffrin, meilleur temps de la première manche, a dû laisser la victoire à Lara Gut-Behrami, pour deux misérables centièmes de seconde.

Dans un parallélisme intéressant, Lara Gut-Behrami et Mikaela Shiffrin, deux ex-reines déchues du ski mondial, ont opéré une renaissance spectaculaire lors de ces Mondiaux.

La diva Lara Gut-Behrami, au caractère volcanique et aux relations parfois conflictuelles avec la presse de son pays, avait perdu depuis 2017 et une blessure son ski de surdouée qui l'avait amenée au gros globe de cristal en 2016.

Avec l'arrivée d'un nouveau préparateur physique en 2019, la femme du footballeur helvète Valon Behrami s'est patiemment reconstruite jusqu'à ces Mondiaux de rêve, à 29 ans.

"Je suis simplement contente, c'est une manière incroyable de terminer mes Championnats du monde (...) dans une course si longue et si serrée", a-t-elle réagi.

Émue, la Suissesse s'est précipitée dans les bras de sa mère. "Je reviens de quelques années pas simples, peu de personnes ont été présentes et m'ont aidée."

Quatre fois médaillée sans aucun titre en arrivant, elle repart de Cortina avec une médaille de bronze en descente mais surtout deux titres, en super-G et donc en géant, discipline dans laquelle elle n'avait pas connu le succès depuis Sölden (Autriche) en octobre 2016, et dont elle venait à peine de retrouver le podium à Kronplatz (Italie, 2e) en janvier.

- "Pas un nouveau départ" -

Pour Mikaela Shiffrin, la rédemption a été moins longue à venir, sûrement parce qu'elle repartait de moins bas. Après un règne sans partage sur le ski entre 2017 et 2019 (trois gros globes), l'Américaine a connu une année 2020 pourrie entre la mort de son père, la pandémie de coronavirus et des soucis au dos qui l'ont privée de plusieurs courses.

Avec un programme allégé cet hiver, elle a retrouvé tous ses moyens et le prouve en étant exceptionnelle dans ces Mondiaux où elle a déjà décroché, elle aussi, trois médaille (bronze en super-G, or en combiné et donc argent en géant).

"C'était une belle bagarre. Je me sens beaucoup plus calme que je ne l'aurais été dans le passé. Mais ce n'est pas un nouveau départ. J'y suis allée à fond, et je suis heureuse de la qualité de mon ski aujourd'hui."

Cette dixième médaille mondiale, dont six titres, la rapproche à seulement 25 ans du trio des détentrices du record dans la catégorie: la Française Marielle Goitschel (11 dont 7 titres), la Suédoise Anja Pärson (11 dont 7 titres) et l'Allemande Christl Cranz (15 dont 12 titres).

Surtout, il lui reste le slalom samedi où elle fait désormais figure de grande favorite, alors que sa rivale slovaque Petra Vlhova, championne du monde du géant en titre, semble en moins bonne forme (12e jeudi).

- "Une déception" -

En quête d'un triplé, Tessa Worley a perdu du temps dès la première manche (9e à près d'une seconde de Shiffrin) et n'a pas su dominer la deuxième manche (8e temps) disputée encore une fois sous le soleil. Elle peut se consoler avec la médaille de bronze du parallèle individuel décrochée mardi.

"Je venais à Cortina pour jouer la gagne et une médaille, donc cette septième place est une déception. Je me pénalise dès la première manche avec une erreur sur une piste où j'aurais pu skier plus juste et plus vite", a-t-elle commenté.

Grande favorite, Marta Bassino a sombré à domicile (13e). Avec la sortie de piste de Federica Brignone, sous les yeux de Sofia Goggia, blessée, les Italiennes sont en train de rater leurs Mondiaux, malgré le titre de Bassino en parallèle mardi.

L'Américaine Nina O'Brien, jamais mieux classée que 13e en Coupe du monde, a failli créer la surprise. Deuxième temps de la première manche, elle était virtuellement devant Lara Gut-Behrami lorsqu'une erreur dans la toute dernière partie de la piste l'a peut-être privée du hold up (10e au final).

© 2021 AFP