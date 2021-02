Mondiaux de ski alpin: Tessa Worley, revenue patiemment au sommet

Publicité Lire la suite

Cortina d'Ampezzo (Italie) (AFP)

C'est l'histoire d'un retour au premier plan. La géantiste Tessa Worley a renoué avec la victoire et ses meilleures sensations juste avant les Mondiaux de Cortina d'Ampezzo (Italie), où elle est en quête jeudi d'une troisième couronne mondiale.

Elle n'a pas été éloignée du ski pendant de longs mois. Elle n'a jamais vraiment quitté les Top 10 du géant. Tessa Worley n'est pas revenue de nulle part, mais elle a patiemment retrouvé 100% de ses capacités, après avoir beaucoup fait avec les moyens du moment et peu fréquenté le podium ces derniers mois.

Blessée au genou droit en décembre 2018, la skieuse du Grand Bornand avait ensuite subi deux "petites" opérations de nettoyage en avril 2019 puis en janvier 2020. Des contretemps qui ont longtemps empêché la meilleure géantiste française de l'histoire (14 victoires en Coupe du monde) de s'exprimer pleinement.

Sa deuxième place à Kranjska Gora (Slovénie) puis sa victoire à Kronplatz (Italie) en janvier sur deux courses pleines, à l'engagement maximal, sont un excellent signal.

"L'été dernier, j'étais en reconstruction, j'ai gagné en force et en confiance, plus que l'été précédent. La progression a continué durant l'hiver, physiquement et mentalement. C'est agréable, je me sens dans le jeu, je prends énormément de plaisir", explique-t-elle.

"J'ai plus confiance qu'avant en moi, en ma manière de skier. L'état d'esprit a changé depuis début janvier, je suis encore plus conquérante que d'habitude, la prise de risque fonctionne davantage. C'est un cercle vertueux."

- "Parfois inquiète" -

Alors que la discipline présente une densité folle avec des skieuses toutes plus jeunes (Bassino, Shiffrin, Vlhova, Gut-Behrami, Brignone, Gisin...), Worley prouve à 31 ans qu'elle est loin de la sortie.

"Elle est incroyable, c'est une athlète exceptionnelle", admire le responsable du groupe de géant Lionel Pellicier. "Malgré les aléas de la skieuse, comme les blessures, elle a toujours su se reconstruire, se remettre en question, pour se maintenir à ce niveau-là."

"Elle a été parfois inquiète. Comme toute athlète elle se demandait si elle allait pouvoir retrouver son niveau. Mais sa grosse qualité c'est de ne rien lâcher, de travailler, de construire étape par étape pour retrouver son niveau. Elle réussit toujours à le faire", ajoute M. Pellicier.

"A l'entraînement on dirait qu'elle a 18 ans. Elle est fraîche, elle cherche toujours, elle a toujours envie. Il faut plutôt la freiner que la pousser", avance-t-il comme explication à sa faculté de rebond.

Signe de sa grande confiance, Worley s'est permise de décrocher la troisième place du parallèle individuel mardi, après une 13e place en super-G la semaine dernière. De quoi devenir, avec quatre podiums, la troisième Française la plus médaillée de l'histoire des Mondiaux après Marielle Goitschel (11) et Annie Famose (6), à égalité avec Florence Steurer.

Son réel objectif s'avance jeudi avec le géant, dont elle a déjà deux fois remporté le titre (2013 et 2017) et une fois le bronze (2011).

Contrairement aux dernières pistes sur lesquelles elle a brillé dans des conditions extrêmes, la "Olympia delle Tofane" de Cortina -les géantistes utilisent le bas de la piste de descente femmes- annonce une pente plus douce, a priori moins à son avantage.

"Il y a des mouvements de terrain, c'est joueur, puis le bas de la piste est assez facile, même si ce n'est pas évident de créer puis de garder de la vitesse", détaille-t-elle.

"C'est un terrain qui me plaît aussi beaucoup". On peut la croire.

© 2021 AFP