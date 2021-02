Espagne: le Betis aux portes de l'Europe, le Barça veut se relever

Publicité Lire la suite

Madrid (AFP)

Actuel 7e de Liga à trois points des places européennes, le Betis Séville tentera de poursuivre sa remontée vendredi contre Getafe en ouverture de la 24e journée de championnat d'Espagne, tandis que Barcelone essaiera de se relever de sa déroute face au Paris SG dimanche contre Cadix.

Nabil Fekir veut retrouver l'Europe: l'ex-Lyonnais va tenter de mener les siens vers une des places qualificatives pour la Ligue Europa lors de la réception vendredi de Getafe, à la traîne cette saison (14e à trois points de la zone rouge) après deux très bons exercices 2018-2019 et 2019-2020.

Après son élimination aux tirs au but en quart de finale de Coupe du Roi contre l'Athletic Bilbao et sa courte défaite contre le Barça le 7 février (3-2), le Betis voudrait retrouver sa dynamique du début d'année 2021, où il est resté invaincu pendant huit matches (coupe et championnat confondus), avant les deux revers cités plus haut.

Le Barça, justement, va essayer d'oublier sa lourde défaite concédée au Camp Nou mardi face au Paris Saint-Germain (4-1) en 8e de finale aller de Ligue des champions, en recevant le promu Cadix dimanche en début d'après-midi.

Le Real Madrid se déplace à Valladolid samedi soir pour tenter de grignoter son retard sur son voisin et leader, l'Atlético Madrid, qui recevra Levante samedi après-midi pour un remake du match en retard (2e journée) que ces deux mêmes équipes ont disputé mardi soir (1-1).

Programme de la 24e journée du championnat d'Espagne (heures de Paris):

Vendredi:

(21h00) Betis Séville - Getafe

Samedi:

(14h00) Elche - Eibar

(16h15) Atlético Madrid - Levante

(18h30) Valence CF - Celta Vigo

(21h00) Valladolid - Real Madrid

Dimanche:

(14h00) FC Barcelone - Cadix

(16h15) Real Sociedad - Alavés

(18h30) Huesca - Grenade

(21h00) Athletic Bilbao - Villarreal

Lundi:

(21h00) Osasuna - Séville FC

© 2021 AFP