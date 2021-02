Foot: les Bleues face à la Suisse, sparring-partner d'une rentrée chamboulée

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le Tournoi de France annulé, les Bleues lancent leur année 2021 samedi (21h10) à Metz contre la Suisse, rival de rang inférieur mais suffisamment "costaud" pour offrir la résistance attendue à l'issue d'un stage d'entraînement aux contours inédits.

La défection de la Norvège et de l'Islande a provoqué un changement de programme de dernière minute pour les Françaises qui, faute de pouvoir défendre leur titre au Tournoi de France, vont jauger leur état de forme contre la sélection helvétique, 19e au classement Fifa, samedi puis mardi en Moselle.

"Ce n'est pas un stage au rabais", évacue la gardienne Pauline Peyraud-Magnin. Les 24 joueuses retenues sont "là pour jouer les deux matches, ça n'enlève rien au charme de cette sélection".

Corinne Diacre est sur la même longueur d'onde. "Il n'y a pas de frustration quand vous jouez un match international", lance la sélectionneuse, avec un objectif clair annoncé à ses joueuses: "continuer à gagner".

Invaincues depuis le Mondial-2019, les Bleues restent sur six matches consécutifs sans encaisser le moindre but, période durant laquelle elles ont assuré leur qualification pour le prochain Euro en 2022.

Malgré l'annulation du Tournoi de France, dont le premier match était prévu mercredi dernier, Diacre a tenu à convoquer ses joueuses dès le 13 février pour disposer d'une semaine complète d'entraînement, un luxe pour les sélectionneurs obligés de travailler dans l'urgence.

- "Problème de riche" -

"Dès qu'on peut faire plus de terrain, on en profite", savoure l'ancienne entraîneure de l'équipe masculine de Clermont (L2). Sur les pelouses de Clairefontaine, "on a bien travaillé, l'ambiance est bonne", assure-t-elle en évoquant la bonne alchimie entre "les anciennes et les nouvelles".

Pour la rentrée, Diacre a ouvert la portes des Bleues aux gardiennes Mylène Chavas (Dijon) et Constance Picaud (Le Havre), ainsi qu'aux milieux bordelaises Ella Palis et Julie Dufour. Cette dernière a cependant dû quitter le groupe jeudi après s'être "légèrement" blessée à une cuisse, selon la FFF.

La milieu parisienne Léa Khelifi, prêtée cette saison à Dijon, peut de son côté espérer connaître une première sélection à Metz, ville dont elle a longtemps porté les couleurs.

En conférence de presse, vendredi, la sélectionneuse n'a donné aucune indication sur sa première composition de l'année 2021.

"J'ai un problème de riches, je ne vais pas m'en plaindre. C'est compliqué de sortir un +onze+ tellement les 24 joueuses le méritent", affirme la patronne des Bleues, toutefois privée de Marie-Antoinette Katoto (PSG), blessée, et de Valérie Gauvin (Everton), contrainte de rester en Angleterre à cause des restrictions liées au Covid-19.

La Suisse a connu la même mésaventure avec ses quatre "Anglaises" évoluant à Arsenal et Everton, ce qui affaiblit d'autant l'adversité attendue au stade Saint-Symphorien.

"C'est une équipe costaude qui fait partie du top-20 mondial", pointe néanmoins Peyraud-Magnin.

Sa sélectionneuse avance un autre argument. "Je m'attends à une double confrontation difficile parce que la Suisse se prépare pour les qualifications à l'Euro en avril, ce qui n'est pas notre cas", relève Diacre, capitaine lors de la dernière victoire suisse (2-1) à l'été 2002.

Les Bleues devront pour leur part patienter jusqu'en septembre a priori pour disputer leurs prochains matches en compétition officielle, dans le cadre des qualifications pour le Mondial-2023 en Australie et Nouvelle-Zélande.

