Open d'Australie: Irrésistible Osaka

Publicité Lire la suite

Melbourne (AFP)

En finale de Grand Chelem, personne ne lui résiste: au bout d'une quinzaine particulièrement aboutie, Naomi Osaka (N.3) va tenter d'y conserver son invincibilité à l'Open d'Australie samedi (à partir de 09h30 heure française), face à la nouvelle venue américaine Jennifer Brady.

Jusque-là, la Japonaise de 23 ans est sortie victorieuse des trois finales majeures qu'elle a disputées: à l'US Open 2018 et 2020, et à l'Open d'Australie 2019.

Mieux, les grandes occasions la transcendent, comme l'illustrent deux statistiques.

Quand elle franchit les huitièmes de finale en Grand Chelem, elle triomphe systématiquement.

Des six trophées qui garnissent son palmarès depuis sa révélation en 2018, la moitié sont des tournois majeurs.

Comment explique-t-elle son ratio parfait en finale majeure ?

Parce que "je n'en ai joué que trois", tente-t-elle d'abord de sa voix douce.

Avant de poursuivre plus sérieusement: "Dans ma mentalité, les gens ne se souviennent pas des finalistes. Il n'y a que le nom du vainqueur qui est gravé."

"C'est en finale que je me bats le plus, c'est là que vous vous distinguez", insiste-t-elle.

Brady (24e), qui a deux ans de plus qu'Osaka, se souvient de la première fois où elle s'est retrouvée face à la Japonaise dans un petit tournoi floridien.

- "Quelque chose de spécial" -

"Sa soeur (Mari) et elle jouaient. Je crois qu'elle venait de rentrer dans le top 200. Je me suis dit: +Waouh, elle a une énorme frappe de balle, elle va être forte ! Elle a quelque chose de spécial", se remémore-t-elle.

"Elle met beaucoup de pression sur vous au service parce qu'elle tient le sien en, genre, 45 secondes", décrit l'Américaine à propos de la Naomi Osaka d'aujourd'hui. "Et elle développe beaucoup de puissance. Ca vous pousse à être agressive et à attaquer la première. Sinon, c'est vous qui courez, et je ne veux pas être celle qui court", complète-t-elle.

Si Osaka a éclos jeune, Brady - qui présente "les gènes sportifs" de sa fratrie quand sa soeur jumelle est l'"intello" - a elle longtemps eu une histoire contrariée avec le tennis.

"Tous les entraîneurs que j'ai eu en juniors me disaient que j'avais le potentiel pour devenir une grande joueuse" mais "je n'appréciais pas vraiment les opportunités que m'offrait le sport", se souvient-elle.

"Je m'entraînais parce que je devais, que je n'avais rien d'autre à faire, que je ne savais pas quoi faire d'autre", poursuit l'Américaine.

"Je ne gagnais pas beaucoup de matches en juniors aussi, j'en ai souffert, ajoute-t-elle. J'ai pensé: +Peut-être que je ne suis pas assez forte, pas faite pour ce sport. Je vais aller à l'université pendant quatre ans et après, je chercherai un vrai boulot.+"

- Nouvelle perspective -

Ce n'est vraiment que l'année dernière qu'elle s'est mise à y croire.

"J'ai obtenu quelques bonnes victoires au début de la saison, et en m'entraînant avec des top joueuses, j'ai réalisé qu'elles ne frappaient pas vraiment la balle plus fort, qu'elles ne faisaient rien de très spectaculaire par rapport à moi", explique Brady.

Cette nouvelle perspective l'a portée jusque dans le dernier carré de l'US Open en septembre dernier. Précisément contre Osaka.

En route vers son troisième sacre majeur, la Japonaise s'en était sortie en trois sets (7-6, 3-6, 6-3).

"C'est un de mes matches les plus mémorables. De très haut niveau tout du long", se rappelle Osaka, "pas du tout surprise de voir de nouveau" Brady dans les derniers tours à Melbourne.

"Il y aura des moments, des jeux, des points où je vais penser: +Wow, ça peut être mon premier titre en Grand Chelem, mais l'idée, c'est d'essayer de contrôler ces émotions", anticipe l'Américaine.

D'ores et déjà, elle est assurée de se faire une place dans le top 20 à l'issue de la quinzaine australienne.

Osaka, qui ressemble de plus en plus à la patronne que se cherche le circuit féminin, se rapprochera elle en cas de triomphe à une marche du trône qu'elle a déjà occupé pendant 25 semaines en 2019.

© 2021 AFP