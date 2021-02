Espagne: malgré Messi, le Barça patine contre Cadix

Publicité Lire la suite

Madrid (AFP)

Cinq jours après la déroute face au Paris SG en C1 (4-1), le FC Barcelone a encore patiné dimanche contre Cadix (1-1) pour la 24e journée de Liga malgré un Lionel Messi inusable, et manque l'occasion de revenir sur la tête du classement.

Ultradominateur face à un promu replié dans sa surface, le Barça a trouvé la faille à la 31e minute: Pedri a été fauché dans la surface par Iza Carcélen après avoir touché le ballon du bout du pied, et c'est l'inévitable Messi qui s'est chargé de transformer le pénalty tout en douceur...

Mais coupables de s'être endormis pour le reste de la rencontre, les Catalans se sont fait surprendre en toute fin de match par un pénalty trop facilement concédé par Clément Lenglet sur un ballon haut, et transformé par Aleix Fernandez (88e).

A cause de ce match raté et de ce résultat mitigé, quelques jours après la désillusion européenne essuyée face au PSG mardi au Camp Nou par le même onze, les Catalans (3es, 47 pts) ont manqué l'occasion de revenir à trois points du Real Madrid (2e, 52 pts), vainqueur 1-0 à Valladolid samedi, et à six unités du leader, l'Atlético Madrid (1er, 55 pts), défait par Levante la veille (2-0).

- Messi co-meilleur buteur -

Pourtant, le Barça aurait pu sceller sa victoire bien plus tôt : deux buts blaugrana ont été annulés pour hors-jeu juste avant la pause (Frenkie de Jong à la 39e, et Pedri à la 44e), et le Barça a passé l'essentiel de la partie à tourner autour de la dense surface adverse, sans parvenir à y pénétrer.

Avec son but, la Pulga (puce, en espagnol) argentine rejoint toutefois son ami et ex-équipier Luis Suarez en tête du classement des meilleurs buteurs du championnat d'Espagne, avec 16 réalisations chacun.

Avec 60 buts marqués sur 73 pénaltys en Liga, Messi n'est plus qu'à un but du record historique de son grand rival Cristiano Ronaldo, qui en avait transformé 61 sur 72 durant son passage au Real Madrid (2009-2018).

Dimanche contre Cadix, le légendaire N.10 est aussi devenu le joueur avec le plus de matches disputés sous le maillot du Barça en Liga devant Xavi, avec 506 rencontres. Mais il reste encore loin du record absolu de matches disputés dans le championnat espagnol, détenu par Andoni Zubizarreta (622 matches).

Cette rencontre peu prolifique en buts a toutefois permis au Français Ousmane Dembélé de s'illustrer : l'ailier droit a illuminé cette ennuyeuse rencontre par ses percussions parfois brouillonnes et imprécises, mais toujours déséquilibrantes.

A noter également, l'affiche basque qui oppose la Real Sociedad à Alavés dimanche après-midi (16h15), ainsi que le duel pour s'approcher des places européennes entre l'Athletic Bilbao et Villarreal, en soirée (21h00).

