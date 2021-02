Six nations: cinq nouveaux cas chez les Bleus, dont le capitaine Charles Ollivon

Charles Ollivon lors d'un match du Six nations avec le XV de France face à l'Irlande, le 14 février 2021 à Dublin

Paris (AFP)

Cinq nouveaux joueurs du XV de France ont été testés positifs, dont le capitaine Charles Ollivon, a annoncé lundi la Fédération française de rugby, à six jours du match des Bleus face à l'Ecosse.

Les Toulousains Cyril Baille et Peato Mauvaka, les Toulonnais Romain Taofifenua et Charles Ollivon ainsi que le Rochelais Brice Dulin ne pourront donc pas affronter l'Ecosse, dimanche, dans le Tournoi des six nations.

Leur dépistage positif porte à quatorze le nombre de cas de Covid avérés au sein de la sélection et de l'encadrement, après le sélectionneur Fabien Galthié, le demi de mêlée Antoine Dupont ou le pilier Mohamed Haouas.

Deux membres de l'encadrement sont par ailleurs considérés comme cas suspicieux, ajoute la FFR.

Le talonneur Gaëtan Barlot (0 sélection, Castres Olympique), le pilier Thierry Paiva (0 sélection, Union Bordeaux Bègles), le deuxième ligne Cyril Cazeaux(0 sélection, Union Bordeaux Bègles), le troisième ligne Baptiste Pesenti (2 sélections, Section Paloise) et l'arrière Thomas Ramos (14 sélections, Stade Toulousain) ont été appelés en renfort.

"En vue d'un isolement, le retour au domicile des joueurs et des membres de l'encadrement concernés est en cours", précise le communiqué de la Fédération.

"Le retour à un entraînement collectif est fixé à mercredi 24 février sous réserve des résultats des tests réalisés toutes les 24h", indique encore l'instance.

Leader du Tournoi des six nations, après deux succès en Italie (50-10) puis en Irlande (15-13), le XV de France doit recevoir l'Ecosse au Stade de France avant de se rendre en Angleterre le 13 mars puis d'affronter le pays de Galles la semaine suivante.

