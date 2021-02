Auto: Ferrari de retour en Championnat du monde d'endurance en 2023, 50 ans après

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Ferrari fera son retour au plus haut niveau du Championnat du monde d'endurance WEC à partir de 2023, dans la nouvelle catégorie reine Hypercar, a annoncé mercredi la célèbre écurie italienne dans un communiqué, marquant un retour attendu depuis 1973.

"Ferrari affirme une fois de plus son engagement sportif et sa détermination à être un protagoniste des grands événements mondiaux du sport automobile", à l'image des 24 Heures du Mans, course phare du WEC, a commenté dans le communiqué John Elkann, président de Ferrari, 5e constructeur à confirmer son engagement en Hypercar.

