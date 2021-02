Romain Grosjean reprend le volant en IndyCar 3 mois après son accident en F1

Publicité Lire la suite

Washington (AFP)

Le pilote français Romain Grosjean a effectué mardi ses premiers tours de roues depuis l'effroyable accident en novembre qui a marqué la fin de sa carrière F1, en Indycar, dont il disputera le championnat en 2021.

"Je me suis senti comme à la maison", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse virtuelle, après avoir roulé en essais sur le circuit du Barber Motorsports Park, en Alabama, où débutera la saison le 18 avril.

"Je n'avais pas d'appréhension, je voulais juste conduire", a ajouté le pilote franco-suisse âgé de 34 ans, qui a signé un contrat avec l'écurie Dale Coyne Racing en Indycar.

"Les premiers tours, mes muscles n'étaient pas très bien échauffés, mais ça allait mieux vers la fin, ce qui est bon signe", a-t-il raconté.

Ses essais ont surtout été marqués par un tête-à-queue dès le premier virage, avec une sortie de piste. Il a expliqué qu'un talon-pointe (accélérer tout en freinant lors du rétrogradage) avait déstabilisé la voiture, "alors qu'en Formule 1, ça la stabiliserait".

"C'était une expérience instructive, après je ne l'ai plus refait et c'était mieux", a-t-il simplement commenté, ses premiers essais lui permettant justement de s'acclimater à sa monoplace mais aussi à la conduite en Indycar en général. Il a ainsi souligné la meilleure adhérence mécanique et la plus faible puissance par rapport à la Formule 1, même si le confort de conduite était très bon, selon lui.

- 28 secondes -

Portant lors de ses essais un casque dessiné par ses trois enfants pour ce qui aurait dû être son dernier GP de F1 et qu'il portera de nouveau lors de la première course de la saison d'IndyCar, Romain Grosjean a dévoilé leur avoir beaucoup parlé ces derniers temps, déclarant qu'ils étaient "contents" qu'il reprenne la compétition.

Le 29 novembre, ils ont vu à la télévision leur père survivre à un terrible accident à Bahreïn, en réussissant à s'extraire de sa F1 en flammes 28 secondes après qu'elle s'est encastrée à 220 km/h dans une barrière de sécurité et a été coupée en deux.

"J'ai vu la mort de trop près", disait-il alors à l'AFP, les deux mains brûlées (la gauche plus gravement), une entorse à la cheville gauche et des contusions de ce côté du corps.

Il a indiqué avoir encore sur la paume de la main gauche une ampoule qu'il n'a toutefois pas "vraiment sentie dans la voiture".

Il lui faudra patienter jusqu'au 18 avril pour sa première course avec le début de saison au Grand Prix d'Alabama. Il ne disputera par contre pas les courses sur ovale, dont les 500 Miles d'Indianapolis, l'événement le plus prestigieux de la série, qu'il juge trop risquées pour les imposer à sa famille.

Grosjean rejoint aux Etats-Unis deux autres "Frenchies", Sébastien Bourdais, quatre fois champion de ChampCar, la série qui a précédé l'IndyCar (de 2004 à 2007), et Simon Pagenaud, sacré en IndyCar en 2016 et vainqueur en 2019 des 500 Miles d'Indianapolis.

© 2021 AFP