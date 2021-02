Allemagne: "unis contre la haine", des joueurs dénoncent le cyberharcèlement

Publicité Lire la suite

Berlin (AFP)

Des joueurs phares allemands et évoluant en Bundesliga ont dénoncé ensemble, "unis contre la haine", le harcèlement en ligne, dans une vidéo diffusée jeudi sur les réseaux sociaux.

"Le cyberharcèlement est un problème qui touche toute la société", a déclaré le milieu de terrain allemand du Real Madrid, Toni Kroos, estimant que "ce que se permettent certaines personnes de façon anonyme sur les réseaux sociaux peut être (considéré comme) criminel".

Dans cette vidéo de 1 min 44 sec, 14 joueurs professionnels, dont Kroos, Dayot Upamecano (RB Leipzig) et Niklas Süle (Bayern Munich) témoignent dans plusieurs langues des messages de haine qu'ils ont eux-mêmes reçu sur les réseaux sociaux.

"Tout individu qui a un profil en ligne devrait montrer qui il est et être facilement reconnaissable. Cela ne devrait plus être possible d'inciter à la haine de façon anonyme", a plaidé Kroos.

"Votre avis est important. Mais les discours de haine ne sont pas une option. Il y a un être humain derrière chaque écran. #UnisContreLaHaine", conclut la vidéo.

La question des commentaire haineux anonymes sur les réseaux sociaux est également évoquée en Angleterre: les responsables du football anglais ont récemment dénoncé "l'inaction" des grands réseaux sociaux, dont Facebook et Twitter. Ce dernier a en réponse défendu le pseudonymat.

