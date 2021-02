Hand: un PSG à deux visages s'incline à Flensbourg en Ligue des champions

L'entraîneur du Paris Saint-Germain, l'Espagnol Raul Gonzalez Gutierrez, et les joueurs Viran Morros (g) et Nedim Remili, lors du match pour la 3e place du Final Four de la Ligue des Champions contre le club hongrois de Telekom Veszprem HC, le 29 décembre 2020 à Cologne react on the sidelines of the handball match for the 3rd place Paris Saint-Germain Handball vs Telekom Veszprem HC at the EHF Pokal men's Champions League Final Four competition on December 29, 2020 in Cologne, western Germany.

Ina Fassbender AFP/Archives