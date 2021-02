PSG: la prolongation de Neymar "en bonne voie" selon Leonardo

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

La prolongation de contrat de la superstar brésilienne du Paris SG Neymar est "en bonne voie" tandis que les discussions avec le champion du monde Kylian Mbappé continuent, a affirmé le directeur sportif du club parisien, Leonardo, sur France Bleu Paris jeudi.

Les deux joyaux du PSG, tous deux en fin de contrat en juin 2022, prolongeront-ils dans la capitale ? Pour Neymar, "on est en bonne voie", a confirmé "Leo", alors que plusieurs médias ont déjà annoncé qu'un accord avait été trouvé. "C'est en bonne voie, mais à la fin, un contrat est acté quand il est signé et ce n'est pas encore le cas", a toutefois précisé le dirigeant brésilien.

La situation de Mbappé semble un peu moins avancée. "On parle. Ça fait longtemps qu'on parle. C'est toujours plus clair. On va arriver au moment où on doit prendre une position, une décision. Je pense qu'on arrive à chaque fois plus proche de ce moment-là. Il y a bonne ouverture du dialogue", a expliqué Leonardo au micro de la station de radio.

Le directeur sportif a également voulu insister sur le rôle du Français au sein du club, plus d'une semaine après son fantastique triplé en Ligue des champions à Barcelone (4-1) en huitièmes de finale aller.

"Si on regarde ce qu'il a fait depuis qu'il a commencé à Monaco, c'est quelque chose de tellement unique, tellement énorme. Sa position dans l'équipe est toujours plus importante. J'entends +Kylian, il veut des responsabilités+. Kylian a déjà les responsabilités", a-t-il lancé.

Leonardo a aussi confirmé qu'il souhaitait prolonger deux autres cadres, qui sont eux en fin de contrat cette saison: l'Argentin Angel Di Maria et l'Espagnol Juan Bernat. "L'idée, c'est d'aller au bout le plus vite possible. On a l'intention de les renouveler tous les quatre (en comptant Neymar et Mbappé)", a-t-il indiqué.

