Sécurité: "on ne peut pas faire dans la demi-mesure", assène Lappartient

Paris (AFP)

"Pas de demi-mesure": David Lappartient, président de l'UCI, justifie les sanctions qui s'appliqueront à partir du 1er avril pour une position risquée sur le vélo ou un jet illicite de bidon, par l'impératif de sécurité et le besoin pour le cyclisme de respecter l'environnement.

"On ne peut pas continuer à avoir comme image du vélo que quand le vélo passe, l'environnement trépasse", a tempêté jeudi, dans un entretien à l'AFP, le président de la fédération internationale.

QUESTION: Pourquoi avoir changé les règles sur la sécurité et l'environnement ?

REPONSE: "On a vu des chutes l'année dernière qui nous ont conduits à renforcer nos mesures. On l'avait déjà fait l'hiver précédent mais ce n'était visiblement pas encore suffisant. On a travaillé ensemble pour améliorer la sécurité des coureurs et de tous, de manière professionnelle et concertée. On a voulu que chacune des familles (organisateurs, équipes, coureurs) ait de nouvelles obligations."

Q: Pour les organisateurs ?

R: "Par exemple, nommer un responsable sécurité qui sera formé par nous. L'UCI elle-même avait des choses à améliorer. On a recruté un manager sécurité (Richard Chassot), qui a été coureur et organisateur, on a revu tous nos process internes. L'idée est aussi d'utiliser les nouvelles technologiques pour mieux identifier les parcours, les zones à risques. Il y a de plus en plus d'îlots, de chicanes, ce qui rend la pratique du cyclisme très compliquée notamment dans les zones urbanisées et c'est un vrai danger. Pour les coureurs, c'est un peu anxiogène."

Q: Plusieurs d'entre eux ont critiqué l'interdiction d'adopter la position Mohoric sur le vélo (position assise sur le tube horizontal, ndlr) au titre de leur liberté personnelle...

R: "On a eu la discussion avec les coureurs. Ils nous disent que si on laisse cette position autorisée, cela contraint les autres à l'adopter. Ils n'ont pas d'autre choix. Il y a un tel gain de CX (aéro) et donc de vitesse que, si on ne le fait pas, on est largué en descente."

Q: Quelles raisons ont amené l'UCI à interdire les jets de bidon hors des zones délestage ?

R: "Il y a d'abord l'aspect sécurité, avec les risques de chute dans le peloton. L'autre aspect à ne surtout pas sous-estimer, c'est l'environnement. On ne peut pas continuer à avoir comme image du vélo que quand le vélo passe l'environnement trépasse. Il fallait prendre des mesures fortes, qui ont été approuvées à l'unanimité. Je rappelle qu'il y a eu des manifestations quand l'UCI a imposé le casque (en 2003). Aujourd'hui il ne viendrait à l'idée de personne de prendre le départ d'une course sans casque. Demain ce sera pareil pour jeter des bidons dans la nature ou adopter une position (à risque) sur le vélo. Ce sera une évidence."

Q: Qui prononcera la sanction ?

R: "Le président du jury. Il sera aussi assisté du commissaire vidéo quand ce sera visible. On ne pourra pas tout voir, c'est clair, mais les sanctions sont assez raides. Dans une course d'un jour, c'est dehors ! On ne peut pas faire dans la demi-mesure. C'est comme pour le casque, si on ne le porte pas on est hors course. On ne peut pas avoir un sport qui a le vent dans le dos mais qui n'est pas en accord avec les valeurs véhiculées par le vélo."

Q: Comment cela va-t-il se passer ?

R: "La sanction est automatique si elle est constatée. L'idée est de le faire en direct, c'est mieux que de déclasser ensuite mais ce n'est pas toujours possible. En revanche, une fois que le classement sera prononcé, un peu comme sur un terrain de football, on ne reviendra pas en arrière. Si on nous sort le lendemain une vidéo, on ne sanctionnera pas un coureur."

Q: Avez-vous été surpris des réactions d'hostilité de certains coureurs ?

R: "Ceux qu'on entend surtout sont ceux qui ne sont pas d'accord. Mais il y a pas mal de coureurs qui trouvent ces décisions logiques. Ils doivent être conscients que s'ils exercent un beau métier, il faut avoir l'autorisation d'utiliser la voie publique. Et, si la voie publique ressemble après la course à une décharge, je ne suis pas convaincu qu'on continuera longtemps à avoir l'autorisation d'y aller. Mais je pense que dans un an, ce ne sera même plus un sujet."

Propos recueillis par Jean MONTOIS

