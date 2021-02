Athlétisme: Kevin Mayer se rassure à la perche avant l'Euro en salle

Publicité Lire la suite

Aubière (France) (AFP)

Le recordman du monde du décathlon Kevin Mayer, en difficulté à la perche depuis plusieurs mois, s'est rassuré samedi à moins d'une semaine des Championnats d'Europe en salle (4-7 mars à Torun) en franchisant une barre à 5,30 m à Aubière.

Aligné dans un concours de niveau national organisé juste avant le All Star Perche qui a Renaud Lavillenie pour vedette, Mayer a effacé 5,30 m à son deuxième essai, signant sa meilleure performance de l'année dans cette spécialité.

Le Français, dont le record personnel est de 5,60 m, s'est ainsi soulagé à la perche, l'un de ses points forts habituels mais qui lui causait de gros soucis ces derniers mois. De très bon augure avant l'Euro indoor à Torun (Pologne) où il tentera de décrocher un deuxième titre continental à l'heptathlon.

"Honnêtement, j'en ai tellement bavé à la perche que c'est un plaisir énorme", a-t-il déclaré. "Mentalement ça va. C'est une histoire de recul. Je faisais tout pour y arriver mais je n'y arrivais pas et puis à un moment donné je me suis dit: +allez, ne te prends plus la tête, fais des compétitions et on verra bien+. C'est venu tranquillement. En compétition, j'avais peur mais j'y allais quand même. Et puis la peur est devenue de plus en plus faible. Là, j'ai fait des sauts que je n'avais jamais faits, des impulsions, des courses."

"Deux ans sans réussir à sauter à la perche, c'est une blessure que l'on garde toute sa vie mais tant que l'on arrive à la maîtriser, il n'y a pas de soucis, c'est d'autant plus jouissif", a-t-il ajouté.

Le champion du monde 2017 du décathlon a également indiqué qu'il se rendrait à l'Euro en salle avec l'objectif de battre ses records personnels "à chaque épreuve" de l'heptathlon dont il détient le record d'Europe depuis 2017 (6.479 points).

"J'ai les jambes pour battre le record du monde d'Ashton Eaton (6645 points, ndlr), a-t-il expliqué. Après, réussir à l'optimiser, c'est quelque chose que l'on arrive à faire que quelques fois dans sa vie. Donc, ce n'est pas à ça que je pense, je veux prendre épreuve par épreuve."

