Cyclisme: David Gaudu gagne la Classic de l'Ardèche

Le Français David Gaudu, vainqueur de la 17e étape de la Vuelta, disputée entre Sequeros et La Covatilla, le 7 novembre 2020

Publicité Lire la suite

Guilherand-Granges (France) (AFP)

Le Français David Gaudu (Groupama-FDJ) a remporté samedi à Guilherand-Granges la 21e Classic de l'Ardèche, devant son compatriote Clément Champoussin (AG2R Citroën) et le Britannique Hugh Carthy (EF Education-Nippo).

Au terme des 171,3 km de la course, le Français de 24 ans a décroché sa première victoire de la saison et succède au palmarès de l'épreuve à Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step). Le second volet des Boucles Drôme-Ardèche est prévu dimanche à l'occasion de la Classic de la Drôme (179,2 km).

© 2021 AFP