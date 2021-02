Tennis: Bautista-Agut contre Goffin, finale logique à Montpellier

Publicité Lire la suite

Montpellier (AFP)

La finale de l'Open Sud de France, à Montpellier, opposera dimanche les deux meilleurs joueurs engagés, l'Espagnol Roberto Bautista-Agut, 13e joueur mondial, et le Belge David Goffin, 15e au dernier classement ATP.

Les têtes de série N.1 et N.2 ont connu des fortunes diverses samedi en demi-finales. L'Espagnol de 32 ans s'est plutôt bien sorti de son match contre l'Allemand Peter Gojowczyk, en deux sets (7-5, 6-1) et une heure quinze minutes de jeu.

Il tentera dimanche de remporter son 10e titre sur le circuit ATP. Son dernier trophée remonte au tournoi de Doha en 2019, l'année où il avait atteint la 9e place du classement mondial.

Goffin, 30 ans, a eu plus de mal à se défaire du Bélarusse Egor Gerasimov (83e). Il lui a fallu trois sets (6-4, 2-6, 6-4) car après avoir remporté le premier en faisant le break d'entrée de jeu le Belge s'est retrouvé mené 3 jeux à 0 et n'a pas réussi à revenir au score.

Les deux hommes ont alors bataillé dur dans un début de troisième set très serré. "Dans le troisième, je me suis dit: je suis en demi-finale, il faut juste que j'utilise mon service et je vais finir par avoir une opportunité. J'en ai eu une", a raconté le joueur sur BeIn Sport.

A trois jeux partout, Goffin a réussi à faire le break, puis il a continué à se concentrer sur son service. Il jouera dimanche sa première finale de l'année.

Le Belge n'a plus joué de finale sur le circuit ATP depuis le Masters 1000 de Cincinnati en 2019. Il a déjà remporté quatre titres dans sa carrière, dont deux en 2014 (Metz et Kitzbuhel) et deux en 2017 (Tokyo et Shenzhen), l'année où il avait atteint la 7e place du classement ATP.

