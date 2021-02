L1: Monaco s'impose devant Brest à l'usure et reste dans la course au titre

L'attaquant de Monaco, l'Allemand Kevin Volland, est félicité par le milieu de terrain français Aurélien Tchouaméni, après son but marqué contre Brest, lors de leur match de L1, le 28 février 2021 au stade Louis II

Grâce à deux buts tardifs de Stevan Jovetic et Kevin Volland, Monaco a arraché une victoire précieuse contre Brest (2-0) dimanche lors de la 27e journée, et reste au contact des meilleurs dans la course au titre.

Avec trois nouveaux points en 2021, soit 28 sur 30 depuis début janvier, Monaco (55 pts), poursuit sa marche en avant et reste toujours très proche du podium.

L'équipe de Niko Kovac a longtemps buté sur un grand Gautier Larsonneur en ce dimanche. Mais son organisation, sa discipline tactique et sa force offensive venue du banc ont usé les Brestois et ont fini par faire une logique différence.

Mercredi à Strasbourg, l'équipe de la Principauté cherchera encore à conserver son invincibilité avant de recevoir Lille, lors de la 29e journée dans un match au sommet, le 14 mars.

Malgré sa volonté d'attaquer plus qu'au Parc des Princes la semaine dernière, Kovac a décidé de reconduire l'équipe qui avait réussi une très belle performance à Paris (2-0).

Dans ces conditions et avec une véritable défense à trois, le rôle des deux excentrés Caio Henrique et Ruben Aguilar devient essentiel.

Après une demi-heure de domination infructueuse et sans occasion franche, les Monégasques pensaient avoir enfin trouver la faille lorsque Romain Perraud a contré de la main un ballon d'Aguilar, et concédé un pénalty (29e).

- Jovetic malgré Larsonneur -

Mais Larsonneur, de retour après trois matches passés sur le banc suite à des performances en demi-teinte, a sorti le grand jeu. La frappe à ras-de-terre du droit du spécialiste Wissam Ben Yedder (sept réussites en sept tentatives avant dimanche) a facilement été capté par le gardien international espoir français (31e).

Très insuffisants dans leurs attentions avant la pause, les Monégasques ont été plus percutants par la suite. Mais en face, Larsonneur a longtemps retardé l'échéance.

D'abord, il a été parfait du pied dans un un-contre-un face à Ben Yedder (46e). Après avoir stoppé la tête de Guillermo Maripan sur corner (47e), sa barre transversale l'a sauvé sur une reprise de Caio Henrique (55e).

Alors que la pression des Rouge et Blanc était très forte, il s'est encore interposé sur une tentative de Sofiane Diop (57e) et une autre d'Aguilar (58e).

Devant autant de ratés, Kovac a décidé de lancer Jovetic, Golovin, Diatta (59e) et Fabregas (69e) afin de forcer le destin. Après une première frappe sauvée comme il a pu par Larsonneur (74e), l'international monténégrin a libéré les siens d'une belle tentative de l'entrée de la surface (1-0, 76e).

En fin de match, Kevin Volland (2-0, 90e) a assuré la victoire d'une équipe que rien n'arrête actuellement.

