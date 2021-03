MotoGP: Valentino Rossi chez SRT, "un nouveau départ" à 42 ans

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

A 42 ans, Valentino Rossi va vivre "un nouveau départ" avec sa nouvelle équipe Yamaha-SRT pour sa 22e saison dans l'élite, a indiqué lundi Johan Stigefelt, directeur de l'équipe satellite de Yamaha en MotoGP.

"Il arrive avec comme état d'esprit d'être sur le podium et d'essayer de gagner des courses à nouveau", a expliqué Johan Stigefelt lors d'une conférence de presse virtuelle. 2021 marque "un nouveau départ" pour la star italienne, dans un "nouvel environnement", a-t-il souligné.

Dans une vidéo de présentation de la saison, qui commence le 28 mars au Qatar, le vétéran a également parlé d'un "nouveau défi" dans "une équipe très jeune" qui a "déjà été très compétitive" depuis son arrivée en 2019 en MotoGP.

"Mes objectifs pour 2021 sont d'être compétitif, de me battre pour gagner des courses, pour des podiums et aussi pour une bonne position au classement", a ajouté le septuple champion du monde en catégorie reine, qui a un an de contrat avec SRT.

Rossi a connu en 2020 sa pire année, finissant à la 15e place d'une saison marquée par des chutes et une contamination au Covid-19. Vainqueur de 89 Grands Prix en catégorie reine, un record, il n'a plus gagné depuis 2017, à Assen (Pays-Bas).

Arriver dans une équipe satellite sera "un défi" pour lui "après tant d'années dans des équipes d'usine", explique Stigefelt, pour qui l'Italien peut viser "le top 5".

Rossi passe cette année de l'écurie d'usine Yamaha à l'écurie satellite Sepang Racing Team (SRT) en permutant avec le Français Fabio Quartararo, 21 ans.

L'Italien aura comme coéquipier son compatriote de 26 ans Franco Morbidelli, vainqueur de ses trois premiers GP l'an passé. Le vice-champion du monde en titre, battu par Joan Mir, est présenté comme un des favoris.

"Faire mieux, ça veut dire gagner le championnat", rebondit Stigefelt, qui s'attend à un championnat "plus compétitif" en 2021. "Nous avons avec Franco une bonne chance d'être dans le top 3, mais dire que nous allons gagner le championnat, même si c'est le rêve et l'objectif, c'est un grand mot".

L'équipe SRT, basée en Malaisie, entame sa troisième saison dans l'élite, après avoir gagné des podiums dès 2019 puis six victoires en 2020 grâce à Quartararo et Morbidelli.

