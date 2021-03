NBA: Théo Maledon, ascension éclair au sein du Thunder

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

"J'ai surpris pas mal de personnes": le meneur français Théo Maledon s'est gagné une place de titulaire à Oklahoma City pour sa première saison en NBA, mû par la volonté de prouver qu'il vaut mieux que sa 34e position à la Draft.

Au sein du Thunder, qui opère une reconstruction avec un effectif rajeuni, Maledon fait figure de bonne pioche. Drafté au second tour par Philadelphie, il a aussitôt atterri dans l'Oklahoma dans le cadre d'un échange avec plusieurs joueurs, le vétéran Al Horford faisant le voyage avec lui, Danny Green et Terrance Ferguson prenant la direction des 76ers.

Un temps attendu pour faire partie des 15 premiers choix, l'ancien joueur de l'Asvel (2018-2020) a été quelque peu déçu de son sort, mais sans s'en laisser compter.

"Je n'ai pas besoin de grand chose pour me motiver, mais c'est sûr que cela a été une source supplémentaire. J'ai voulu prouver que ce classement ne reflète pas mon niveau réel", a-t-il expliqué lundi lors d'une conférence virtuelle avec la presse.

Tant est si bien qu'après avoir signé un contrat de quatre ans en décembre avec "OKC", Maledon (1,93 m) a silencieusement mais sûrement gagné sa place dans la rotation, avant de saisir l'occasion d'une première titularisation, au moment de la blessure du vétéran George Hill fin janvier.

- Titulaire comme Parker -

Le tout à 19 ans seulement, au même âge que celui dont il est le protégé, Tony Parker, avec San Antonio en 2001.

Depuis, hormis une période de dix jours sans basket, pour cause de quarantaine imposée par le protocole anti-Covid de la NBA, le natif de Rouen ne cesse de confirmer ses excellentes dispositions.

Parmi ses faits d'armes, les 24 points marqués (à 8/9 au tir dont 6/6 à longue distance) lors de la défaite contre Brooklyn et surtout son premier double-double de la saison face à Atlanta, samedi dernier (13 points, 12 passes décisives, 4 rebonds). Il fallait remonter à 2009 pour voir un rookie du Thunder se fendre d'autant d'offrandes et il s'appelait Russell Westbrook.

"Lors de ce match, j'ai senti que je faisais les bons choix offensivement, que je trouvais un bon rythme. c'est quelque chose que je veux conserver pour les rencontres à venir", a dit Maledon qui compile 7,7 points et 3,3 passes de moyenne en 29 matches joués.

"Pour l'instant, l'adaptation se passe bien, mais elle n'est pas terminée. Une deuxième grosse partie de saison m'attend. Ca va se durcir, notamment pour les équipes qui essaient de gratter une place en play-offs. Je m'attends à ce que ça devienne plus compliqué", a-t-il ajouté, conscient que le Thunder, actuel 12e d'une conférence Ouest extrêmement relevée, part d'assez loin.

- "Surpris par l'intensité" -

Pour ses premiers pas en NBA, Maledon reconnaît avoir été "surpris par l'intensité physique des matches".

"L'enchaînement des rencontres, c'est le plus dur. Là on vient d'en jouer 9 en 14 jours. Je m'attendais à ce que ça implique de gros efforts, mais quand tu te retrouves en plein dedans, c'est pire que ce que tu pouvais imaginer. Chaque jour tu as les meilleurs joueurs en face, il n'y a pas un match qui soit plus facile que les autres", a-t-il exposé.

"Physiquement ça laisse des traces. Même si on a un staff, des kinés, qui nous aident à récupérer du mieux possible. Mais il y a des soirs de matches où on est très fatigué, des lendemains aussi", a-t-il encore confié.

"Mentalement et physiquement, il faut rester frais. Il y a des hauts et des bas, et il faut donc essayer de rester le plus constant possible, mais vers le haut", a résumé Maledon, "content d'être tombé dans une franchise très structurée, dont l'approche correspond à mon éthique de travail".

En plus de deux mois de compétition, Maledon a déjà ferraillé avec pas mal de stars, LeBron James, Kevin Durant, Kawhi Leonard... Mais celui qui l'a le plus impressionné reste Giannis Antetokounmpo, "un monstre physique".

Leur a-t-il demandé leur maillot ? "Non. Mon objectif c'est de les battre."

© 2021 AFP