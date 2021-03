Rugby: Aaron Smith prolonge avec la fédération néo-zélandaise jusqu'au Mondial-2023

Aaron Smith inscrit un essai pour les All Blacks contre l'Australie, lors de la Bledisloe Cup à Auckland, le 17 août 2019

Wellington (AFP)

Le demi de mêlée des All Blacks Aaron Smith a prolongé mardi son contrat avec la fédération néo-zélandaise de rugby jusqu'à la Coupe du monde 2023, qui se tiendra en France.

Champion du monde avec les Blacks en 2015, Aaron Smith (97 sélections) aura à peine fêté ses 34 ans quand débutera le tournoi mondial (8 septembre-28 octobre 2023).

"Il joue un rôle déterminant dans la façon dont nous plaçons notre jeu et il est un rouage vraiment vital pour nous, sur et hors du terrain, donc c'est une excellente nouvelle", a déclaré l'entraîneur des All Blacks, Ian Foster.

Smith a admis pour sa part que d'ici à 2023, il allait devoir "s'adapter et travailler un peu plus dur", mais qu'il se réjouissait de la perspective de pouvoir continuer à jouer au sein de l'équipe triple championne du monde.

"L'année dernière (marquée par l'arrêt des compétitions dû à la pandémie de Covid-19, ndlr) a été rude pour le sport en règle générale, mais j'espère que nous verrons bientôt le calendrier mondial du rugby commencer à prendre forme et qu'il y aura beaucoup de nouveaux défis passionnants à relever", a-t-il également déclaré.

Jusqu'en 2023, Aaron Smith continuera par ailleurs de porter le maillot des Otago Highlanders dans le Super Rugby Aotearoa. Cette compétition réunissant des provinces néo-zélandaises a été mise en place l'an dernier pour compenser l'annulation du Super Rugby, le championnat des franchises de l'hémisphère Sud, provoquée par la pandémie.

