MotoGP: Rossi veut se "battre pour le podium et la victoire" en 2021

Paris (AFP)

L'Italien Valentino Rossi, qui passe de l'écurie officielle Yamaha à son satellite SRT pour la saison 2021 de MotoGP, se fixe pour objectif de recommencer à se "battre pour le podium et la victoire" après deux saisons frustrantes.

"Je ne cours pas juste pour passer le temps", a clamé l'icône du MotoGP lors d'une visioconférence de presse mercredi. "C'est une saison très importante pour moi car je sors de deux saisons en-dessous de mes espérances, particulièrement concernant les résultats."

"Je veux essayer d'être compétitif et plus fort que ces deux dernières années, de me battre pour les podiums et pour gagner des courses", dit celui dont le dernier succès remonte à 2017 et qui n'a signé que trois podiums en 2019 et 2020. "L'objectif est d'être solide, compétitif du début à la fin."

Il lui faudra pour cela s'adapter à un nouvel environnement de travail, avec moins de moyens humains et matériels que dans les écuries d'usine auxquelles il est habitué.

"De ce que je comprends, il y a moins de gens qui travaillent sur la moto, mais la façon de travailler d'une équipe satellite est aussi différente: tu penses plus à la performance du week-end de course qu'à développer la moto au fil de la saison, ce qui est une bonne chose", estime le pilote de 42 ans.

"Nous avons vu ces dernières années des résultats solides des pilotes satellites (de Yamaha, ndlr) et, parfois, les pilotes officiels avaient plus de difficultés, donc c'est bon pour moi", ajoute-t-il.

Enfin, "je suis heureux de ma situation car j'ai le soutien total de Yamaha et que cette équipe (SRT) a démontré qu'elle est capable de gagner, d'amener ses pilotes au sommet, donc je m'attends à un niveau très haut", continue le "Docteur" qui se sent "en bonne forme, prêt à commencer" les essais d'avant saison samedi et les Grands Prix le 28 mars au Qatar.

Engagé pour un an avec Yamaha-SRT, quand Rossi décidera-t-il de continuer ou de prendre sa retraite ? "Pendant la trêve estivale, annonce-t-il. Je veux me laisser une demi-saison. Ma décision dépendra des mes résultats. Si je suis fort, que je me bats pour les podiums et les victoires, je pourrais continuer un an de plus. Sinon, non."

"Enfin, c'est mon idée. Je n'en ai pas parlé avec l'équipe ni avec Yamaha. Peut-être qu'ils diront que ça n'est pas ma décision ? C'est possible", s'amuse-t-il.

"Après 26 ans de cette vie, c'est sûr que ça changera beaucoup (d'arrêter de courir en MotoGP, ndlr) mais je ne suis pas inquiet, assure Rossi. J'ai eu une très, très longue carrière et j'en suis heureux. Et je veux continuer à piloter des voitures, donc ça changera peut-être mais pas beaucoup."

© 2021 AFP