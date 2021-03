Les 24 Heures du Mans reportées fin août dans l'espoir d'accueillir du public

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Priorité aux spectateurs: les 89e 24 Heures du Mans, prévues les 12-13 juin, sont reportées aux 21-22 août pour "se donner toutes les chances d'accueillir du public" dans le contexte de crise du Covid-19, ont annoncé les organisateurs jeudi.

"Cette décision, bien que difficile à prendre, est la plus adéquate. Nous n'imaginons pas organiser pour la seconde année consécutive les 24 Heures du Mans sans spectateurs", explique Pierre Fillon, le président de l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), dans un communiqué.

"Il est alors de notre devoir de tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif indispensable tout en garantissant aux concurrents une visibilité sur l'ensemble de la saison", poursuit-il.

C'est pourquoi "l'ACO a souhaité prendre cette décision tôt dans la saison, afin de donner le maximum de visibilité aux concurrents, partenaires et spectateurs, ainsi que pour conserver le calendrier actuel" du championnat du monde d'endurance (WEC), dont les 24 Heures du Mans sont l'épreuve phare, précisent les organisateurs.

"Les dates des autres épreuves et évènements prévus au calendrier sportif du circuit du Mans restent à ce jour inchangées", ajoutent-ils. Mais "l'ACO travaille avec les organisateurs des différentes épreuves potentiellement impactées par ce changement de dates."

Les informations relatives à la billetterie et au format de l'épreuve reportée seront communiquées fin avril, alors que la liste des engagés doit être annoncée mardi.

- Deuxième changement après Sebring -

Les 1000 Miles de Sebring (Floride, États-Unis), qui devaient ouvrir la saison le 19 mars, avaient auparavant été annulés et remplacés par les 8 Heures de Portimao (Portugal) le 4 avril, après les essais du 30 et 31 mars sur ce même circuit.

En pleine reconfiguration, le WEC et son morceau de bravoure au Mans voient l'arrivée en 2021 d'une nouvelle catégorie reine, celles des Hypercars, dérivées des voitures super-sportives.

Cette année, en France, il s'agit de la deuxième grande épreuve de sports mécaniques à voir son calendrier affecté par la pandémie, après l'ePrix de Formule E de Paris, habituellement disputé en avril, qui n'aura pas lieu en 2021, pas plus qu'en 2020.

Les 24 Heures Motos au Mans, les 17 et 18 avril, seront elles disputées à huis clos.

Le Grand Prix de France moto au Mans est toujours programmé le 16 mai et le Grand Prix de Formule 1 au Castellet le 27 juin.

A l'international, la F1 (report des GP d'Australie et de Chine, début de saison à Bahreïn le 28 mars) et le MotoGP (report des GP d'Argentine et des Amériques, deux courses au Qatar les 28 mars et 4 avril pour débuter la saison) ont également modifié leurs calendriers.

Le calendrier du Championnat du monde d'endurance automobile (WEC):

30-31 mars: prologue (Portimao, Portugal)

4 avril: 8 Heures de Portimao (Portugal)

1er mai: 6 Heures de Spa-Francorchamps (Belgique)

21-22 août: 24 Heures du Mans (France)

18 juillet: 6 Heures de Monza (Italie)

26 septembre: 6 Heures de Fuji (Japon)

20 novembre: 8 Heures de Bahreïn

© 2021 AFP