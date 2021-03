Open de Miami: Clijsters accepte une wild card

La Belge Kim Clijsters au premier tour de l'US Open, à New York, le 1er septembre 2020

La Belge Kim Clijsters, ancienne N.1 mondiale qui a pris deux fois sa retraite, a accepté une wild card pour participer à l'Open de Miami (22 mars-4 avril), a annoncé mercredi l'organisation de ce tournoi.

"Nous sommes très enthousiastes du retour de Kim à Miami", a dit James Blacken, directeur du tournoi floridien.

Clijsters, 37 ans et désormais mère de trois enfants, était revenue dans le circuit WTA l'année dernière après sept ans d'absence.

Mais son retour a été freiné par la pandémie de coronavirus et elle n'a toujours pas joué en 2021. Sa participation à Miami marquera sa première apparition sur un court depuis sa défaite dès le premier tour de l'US Open en septembre.

La Belge a remporté le titre à Miami en 2002 et en 2010, et y a participé pour la dernière fois en 2012. Elle a par ailleurs remporté trois fois l'US Open (2005, 2009 et 2010), dont une fois, en 2009, après avoir obtenu une wild card après sa première retraite. Elle a aussi décroché une fois l'Open d'Australie, en 2011.

Clijsters, qui totalise 41 titres en simple sur le circuit WTA, a également accepté une wild card pour jouer à Charleston (5-11 avril).

