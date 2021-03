Boxe: Tony Yoka met "Big Joe" à la raison, par KO

Publicité Lire la suite

Nantes (AFP)

"Marquer la première étape de la conquête": en battant par KO le Belge Joel Tambwe Djeko, rappelé à la réalité, le poids lourd français Tony Yoka s'est offert sa première ceinture chez les pros pour remporter le titre vacant de l'Union européenne, vendredi soir à Nantes.

"Ça fait plaisir, c'est la première ceinture en pro, pouvoir enfin marquer la première étape de la conquête. Ça a été long, mais il fallait s'y attendre. Comme je l'avais dit, il allait jouer sur ses qualités, il est rapide, il bouge bien, donc forcément, il n'allait pas essayer de faire une épreuve de force", a déclaré Yoka en descendant du ring.

Même s'il s'agit d'une ceinture mineure, le champion olympique 2016 donne avec ce titre une nouvelle dimension à sa carrière.

Yoka, invaincu en dix sorties chez les pros désormais, s'est imposé par KO lors du douzième et dernier round après une série de droites et un dernier uppercut qui ont assommé le Belge à 1 min 30 de la fin.

Le champion olympique français a dominé ce combat de bout en bout face à un "Big Joe" qui encaissait bien mais ne le touchait pas assez souvent. A l'attaque du 10e round, Yoka avait touché Djeko trois fois plus souvent que l'inverse, notamment sur des droites précises et efficaces.

Le Belge de Molenbeek a terminé le combat dans les cordes, avec un oeil droit très gonflé, et a lâché l'affaire après un dernier uppercut, victime donc d'un KO soigneusement préparé pendant tout le combat.

Yoka, très mobile et très actif de bout en bout, a alors tiré la langue. Il ne semblait pas vraiment marqué par ces 12 reprises parfaitement gérées, comme souvent depuis le début de sa carrière chez les pros.

Après une longue pause imposée par la crise sanitaire, le Parisien a mis les bouchées doubles et enchaîne les apparitions sur le ring: son combat face à Djeko (31 ans, 17 victoires dont 8 avant la limite, désormais 3 défaites, 1 nul) était son troisième depuis septembre.

"Je ne suis pas un vigile de supermarché!", aime à rappeler Djeko, Big Joe ou "The Général" pour ses amis, qui a fréquenté les gangs du quartier chaud de Molenbeek près de Bruxelles.

L'homme est aussi et surtout un doigt provocateur, comme ce fut le cas lors de la pesée. Jeudi, Djeko avait posé sans prévenir sa main droite sur son visage, une plaisanterie que n'avait pas trop apprécié Tony Yoka.

"Quand il y a de la friction entre deux boxeurs, entre deux hommes, on a envie d’en venir aux mains. On a boxé, c’est fini, c’est passé. On s’est donné un max, mais on se respecte l’un l’autre (...) Merci à lui d’avoir accepté, c’était un beau challenge. Il m’a dit qu’il redescendait en lourds légers", a glissé Yoka.

- Big Joe déclenche les hostilités -

Il n'empêche que c'est Big Joe qui lors du premier round déclenche les hostilités. Mais lors de la deuxième reprise Yoka le rappelle à la réalité par deux directs du droit qui remettent les pendules à l'heure.

Juste histoire de démontrer pour le Français qu'il avait repris le contrôle des opérations? Ce fut encore plus évident lors de la quatrième reprise ou The Général se montra bien moins fringuant, tout comme dans la cinquième. Surtout que l'homme qui n'est pas un perdreau de l'année savait que sa seule chance d'aller au terme des 12 rounds était de ne pas prendre de risque, de jouer la montre, voire de reculer.

La seule inconnue restait de savoir si Yoka allait lui en laisser la possibilité.

Joel Tambwe Djeko est un vieux renard des rings qui n'a jamais connu les affres du KO et il aime le rappeler. Devant Yoka, c'était son pari, il a bien failli le réussir, sauf qu'il lui a manqué pour cela une poignée de secondes: il restait une minute quinze avant la fin des hostilités, quand l'arbitre a arrêté un combat qui prenait des allures de correction.

Tony Yoka est alors déclaré vainqueur par arrêt de l'arbitre à la 12e reprise.

Après cette première ceinture pro, Yoka aimerait beaucoup affronter l'Anglais Joe Joyce, qu'il avait battu en finale à Rio, en 2016, pour des retrouvailles musclées.

Mission accomplie pour le couple formé par Yoka et son épouse Estelle Mossely, qui se sont succedé vendredi sur le ring à la H Arena de Nantes: la championne en titre IBO des poids légers a conservé sa ceinture en battant aux points l'Allemande Verena Kaiser (98-92 - 97-93 - 98-92).

