Top 14: Lyon se relance dans la course au Top 6 aux dépens de Bayonne

Bayonne (AFP)

Lyon s'est relancé dans la course à la qualification pour les phases finales, samedi lors de la 18e journée du Top 14, en s'imposant sur la pelouse de Bayonne (28-20), toujours avant-dernier.

Grâce à leur quatrième victoire à l'extérieur de la saison, après l'avoir déjà emporté à Toulouse, Montpellier et Agen, les Lyonnais mettent la pression sur Toulon, sixième, qui reçoit le Racing 92 à 21h05.

De son côté, l'Aviron a gaspillé le joker ramené de Mayol huit jours plus tôt (14-16) et reste 13e et barragiste.

La victoire des hommes de Pierre Mignoni est assez logique tant le LOU, plus puissant et maître du ballon, a dominé des débats souvent brouillons.

Les Basques étaient pourtant devant à la pause (10-8) grâce à un essai en bout de ligne d'Aymeric Luc juste avant de rentrer aux vestiaires.

Une leçon de réalisme à des Rhodaniens qui n'avaient su concrétiser leur domination qu'avec un essai de l'ailier Xavier Mignot à la demi-heure de jeu.

Le LOU reprenait les commandes d'entrée de deuxième période grâce à un essai de Thibaut Regard, avant que Jonathan Wisniewski ne fasse gonfler le score d'un drop et d'une pénalité.

Les Bayonnais n'abdiquaient pas pour autant et sur leur seule action d'envergure du deuxième acte, Arthur Duhau plantait un essai.

Leur réalisme se heurtait néanmoins à la froideur des Lyonnais, qui réagissaient aussitôt avec un troisième essai, signé Pierre-Louis Barassi.

De plus de 50 mètres, le buteur basque Gaëtan Germain tentait de sauver le bonus défensif dans les arrêts de jeu mais en vain.

