Paris-Nice: sprint victorieux pour Sam Bennett

Publicité Lire la suite

Saint-Cyr-l’École (France) (AFP)

La France réussit à l'Irlandais Sam Bennett, le maillot vert du Tour l'an passé qui a remporté dimanche la première étape de Paris-Nice, à Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines), devant Arnaud Démare.

Dans un sprint en montée, Bennett, vainqueur de deux étapes de la Grande Boucle l'été dernier, a éclipsé ses rivaux pour endosser le premier maillot jaune de l'épreuve.

"Les jambes étaient un peu lourdes dans les 25 derniers kilomètres mais j'avais confiance", a déclaré l'Irlandais, déjà vainqueur à deux reprises dans l'UAE Tour fin février.

Bennett, lancé à pleine vitesse de l'arrière, n'a laissé aucune chance à Démare, pourtant habitué à gagner l'ouverture de Paris-Nice (2016, 2017, 2018) mais relégué cette fois à plus d'une longueur.

Une chute à l'entrée du dernier kilomètre a perturbé l'approche du sprint sans remettre en cause la supériorité de Bennett, l'homme en forme du moment. "On ne s'est pas énervé", a relevé le vainqueur qui a remercié spécialement le Danois Michael Morkov, lanceur et homme-clé du dispositif de l'équipe Deceuninck.

Bennett, qui est âgé de 30 ans, s'était imposé par deux fois auparavant dans Paris-Nice, sous les couleurs de sa précédente équipe (Bora). En 2019, il avait gagné à Izeure (Allier) puis à Brignoles (Var), devant Démare déjà.

Derrière lui, le Danois Mads Pedersen, le plus rapide le dimanche précédent dans Kuurne-Bruxelles-Kuurne, a rivalisé avec Démare qui l'a précédé de très peu sur la ligne. Mais le Français, le coureur le plus souvent gagnant l'an passé (14 victoires), avait annoncé être encore dans une condition perfectible.

- Porte sorti d'entrée -

"Je me suis bien rassuré sur me sensations", a estimé le champion de France dont le train de l'équipe Groupama-FDJ s'est beaucoup montré dans le final. "Mine de rien, ça roulait vraiment vite sur les 50 derniers kilomètres. Les jambes ont bien répondu".

Absent du sprint d'arrivée (17e), l'Australien Michael Matthews, ex-maillot vert du Tour lui aussi, a empoché 5 secondes de bonification en cours d'étape pour se retrouver à la troisième place du classement général, à 5 secondes de Bennett.

En revanche, l'épreuve a perdu d'entrée de jeu l'un de ses anciens lauréats. L'Australien Richie Porte, vainqueur en 2013 et 2015, a été pris dans une chute à 33 kilomètres de l'arrivée. Reparti avec retard, il a dû abandonner ensuite et laisser l'ensemble des responsabilités au sein de l'équipe Ineos au Britannique Tao Geoghegan Hart.

Lundi, la deuxième étape s'annonce encore favorable aux sprinteurs entre Oinville-sur-Montcient (Yvelines) et Amilly (Loiret), sur un parcours de plaine de 188 kilomètres exposé au vent.

Pour les attaquants, tel le Belge Philippe Gilbert qui s'est imposé dimanche des efforts à l'avant de la course pendant plus d'une demi-heure, jusqu'à l'approche des 25 derniers kilomètres, la météo jouera un rôle-clé.

© 2021 AFP