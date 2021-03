Basket: les Françaises avec la Russie lors de la phase de groupes de l'Euro-2021

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Les basketteuses françaises se retrouvent dans un groupe abordable au 1er tour de l'Euro-2021 (17-27 juin) avec la Russie, la République tchèque et la Croatie, et viseront le dernier carré continental qu'elles n'ont plus quitté depuis 2009.

Cet Euro-2021, co-organisé entre la France et l'Espagne, se déroulera à Strasbourg et Valence (Espagne) pour la première phase (groupes, barrages et quarts), alors que la phase finale (demies, 3e place et finale) se disputera à Valence.

Les Françaises ont hérité d'un groupe avec trois nations qui ont déjà été sacrées championnes d'Europe: 2005 pour les Tchèques, 2001 et 2009 pour la France, 2003, 2007 et 2011 pour la Russie.

Mais les Bleues, vice-championnes d'Europe en 2013, 2015, 2017, 2019, font figure de favorites pour prendre la première place du groupe synonyme de place directe pour les quarts de finale.

"Le groupe semble plutôt favorable à l'équipe de France, mais il y a cette inconnue de la Russie, puisque ça fait un petit moment qu'on ne les a pas jouées", a estimé la sélectionneuse de l'équipe de France, Valérie Garnier.

"La Russie, on sait que c'est une équipe de grande taille sur tous les postes. Il y a une nouvelle génération qui a performé ces dernières années, et elles sont emmenées par les joueuses d'Ekaterinbourg et Koursk. Ça en fait un candidat sérieux", a déclaré Garnier.

- Croisement difficile en quarts -

Pour une place en quarts de finale, les Françaises devront prendre la première place de ce groupe, alors que les deuxième et troisième devront passer par un barrage. Elles "croiseront" avec le groupe C, où figure la Belgique, 4e du dernier Mondial-2018, la Turquie, la Slovénie et la Bosnie-Herzégovine.

Les Françaises tenteront de vaincre la malédiction de la dernière marche, après les revers contre l'Espagne (2013, 2017, 2019) et la Serbie (2015) en finale, alors que le dernier titre européen des Bleues remonte à 2009.

Malgré le report d'un an des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août 2021) en raison de la pandémie de Covid-19, la Fédération internationale (Fiba) a maintenu l'Euro dames en juin 2021, en raison d'un calendrier chargé avec le Mondial prévu en 2022 en Australie.

Ce Championnat d'Europe servira de répétition générale et de rampe de lancement vers les JO pour les quatre nations européennes qui se rendront au Japon cet été, à savoir la France, l'Espagne, la Belgique et la Serbie.

Initialement, la France devait organiser la phase finale (demies, 3e place et finale) en plus d'une partie de la phase de groupes et des quarts. Mais la Fédération française avait renoncé à la mi-mai 2020, se concentrant sur la première phase du tournoi et cédant l'organisation de la dernière partie à son homologue espagnol et à la ville de Valence.

Face à la situation sanitaire, la présence de public dans les deux salles est incertaine.

"On souhaiterait que cet Euro féminine puisse se dérouler dans des conditions à peu près normal. On espère avoir, comme ça a été rappelé par tout le monde, du public dans les salles", a expliqué le président de la Fédération française de basket, Jean-Pierre Siutat, qui a fait le déplacement à Valence pour le tirage au sort

© 2021 AFP