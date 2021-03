XV de France: Thomas Ramos absent six semaines

Publicité Lire la suite

Toulouse (AFP)

L'arrière international du Stade toulousain Thomas Ramos, touché au mollet droit ce week-end face à Brive, sera indisponible pendant six semaines et manquera la fin du Tournoi des six nations, a-t-il annoncé lundi.

"Nouveau coup dur... Rendez-vous dans 6 semaines", a-t-il écrit sur son compte Instagram sous une photo de lui à sa sortie du terrain samedi, soutenu par deux soigneurs du club.

Ramos, 25 ans, avait déjà été éloigné des terrains pendant trois semaines en début d'année afin de soigner un début de pubalgie.

Revenu à la compétition avec Toulouse lors d'une défaite à Lyon (31-23) le 20 février en championnat, il avait été appelé en renfort en équipe de France pour préparer le match du Tournoi des six nations face à l'Ecosse à la suite de plusieurs contaminations au Covid-19 au sein du groupe tricolore.

Considéré comme cas contact, il avait été placé à l'isolement avant de pouvoir reprendre contre Brive en Top 14.

Entré en jeu en deuxième mi-temps, il a ressenti moins de 20 minutes plus tard une vive douleur au mollet droit lors d'une course.

"Une sorte de décharge électrique, ce qui n'est jamais bon signe", avait indiqué après le match Laurent Thuéry, l'entraîneur de la défense de Toulouse, précisant que le joueur devait passer en début de semaine des examens complémentaires afin de déterminer la nature exacte de sa blessure.

