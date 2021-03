XV de France: Jalibert titulaire, Ntamack remplaçant en Angleterre

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Matthieu Jalibert sera titulaire à l'ouverture du XV du France pour le match du Tournoi des six nations face à l'Angleterre samedi (17h45) à Londres, au détriment de Romain Ntamack, récemment revenu de blessure, selon la liste dévoilée jeudi par le sélectionneur Fabien Galthié.

Privé du début du Tournoi en raison d'une double fracture de la mâchoire, Ntamack sera remplaçant à Twickenham. Le trois-quarts centre Virimi Vakatawa, absent lui aussi lors des succès en Italie (50-10) et en Irlande (15-13) en raison d'une blessure à un genou, retrouve une place de titulaire.

Jalibert (22 ans, 10 sélections) jouera son sixième match d'affilée comme titulaire avec les Bleus. Il avait déjà endossé le N.10 pour la majeure partie des tests automnaux lorsque Ntamack (21 ans, 18 sél.) s'était blessé, une première fois, à une cuisse.

Touché à la mâchoire fin décembre, Ntamack a renoué avec la compétition samedi avec le Stade toulousain contre Brive (42-17), lors de la 18e journée du championnat de France.

Sur les ailes, Galthié a associé sans surprise Teddy Thomas et Damian Penaud, en l'absence de Gabin Villière, blessé à une main et indisponible pour le reste du Tournoi.

Pour remplacer le deuxième ligne Bernard Le Roux, forfait, le sélectionneur a choisi Romain Taofifenua, habituel remplaçant. En troisième ligne, Dylan Cretin, préféré à Anthony Jelonch, accompagnera le flanker et capitaine Charles Ollivon et le N.8 Grégory Alldritt.

Le XV de France, toujours en course pour réaliser un premier Grand Chelem depuis 2010, n'a plus joué depuis le 14 février et la victoire à Dublin. Entre le 16 et le 25 février, les Bleus ont subi une vague de contaminations au Covid-19, ce qui a entraîné le report, à une date restant à déterminer, du match contre l'Ecosse, prévu initialement le 28 février.

La Fédération française de rugby avait fait état de seize cas positifs au Covid-19: quatre membres de l'encadrement, dont le sélectionneur Galthié, et douze joueurs.

Sept des joueurs guéris du virus seront titulaires samedi. Il s'agit d'Ollivon, de Taofifenua, du demi de mêlée Antoine Dupont, de l'arrière Brice Dulin, du pilier gauche Cyril Baille, du talonneur Julien Marchand et du pilier droit Mohammed Haouas.

La France ne s'est plus imposée à Twickenham depuis 2007, en préparation de la Coupe de la monde (21-15), et depuis 2005 dans le Tournoi (18-17).

Composition du XV de France:

Dulin - Penaud, Vakatawa, Fickou, Thomas - (o) Jalibert, (m) Dupont - Ollivon (cap.), Alldritt, Cretin - Willemse, R. Taofifenua - Haouas, Marchand, Baille

Remplaçants: Chat, Gros, Aldegheri, Cazeaux, Woki, Jelonch, Serin, Ntamack

© 2021 AFP