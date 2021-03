XV de France: "la confiance est intacte", assure Ollivon

Publicité Lire la suite

Londres (AFP)

Charles Ollivon le promet: "L'ambiance, la confiance... tout est intact", a expliqué le capitaine du XV de France, vendredi, à la veille d'affronter l'Angleterre, premier match des Bleus depuis près d'un mois après seize cas avérés de Covid-19, qui ont entraîné le report de France-Ecosse.

Q: Comment sentez-vous le groupe avant d'affronter l'Angleterre?

R: "On était tous très heureux de se retrouver à Marcoussis en début de semaine. Il y a une bonne ambiance, comme d'habitude: on a tous le sourire, le bonheur de se retrouver... On a attaqué la semaine avec un seul objectif: ce match de demain à Twickenham. On a la chance d'être là, on est là pour tout donner. Le discours est simple: prendre du plaisir et bien préparer la semaine pour pouvoir disputer les gros matches."

Q: Avez-vous digéré l'épisode Covid?

R: "On connaît les règles du jeu, on les accepte et il n'y a pas de problème. Très franchement, on s'est retrouvés dimanche, on était tous très heureux. On a de suite basculé sur la préparation de la rencontre. La pression commence à monter, c'est une bonne chose après une semaine très studieuse. L'ambiance, la confiance... tout est intact. La dynamique est la même qu'auparavant. On a envie d'être à demain (samedi, NDLR), de jouer ce match, de continuer à avancer dans le projet. Rien n'a changé."

Q: Eddie Jones vous avait pris de haut à l'automne...

R: "Pas mal de choses ont été dites l'année dernière, ça avait pu être source de motivation pour nous. Je n'ai pas tout suivi de ce qui a pu être dit récemment mais on sait très bien que l'Angleterre nous respecte. Nous aussi, on les respecte. L'Angleterre a remporté les deux dernières compétitions: on connaît le niveau, l'intensité et l'ampleur de la tâche qui nous attend."

