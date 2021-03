L1: le Losc sur le Rocher, les Canaris face à l'ogre PSG

La joie de l'attaquant canadien de Lille, Jonathan David (g), et de ses coéquipiers, après son but marqué contre Marseille, le 3 mars 2021 au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve d'Ascq

Entre le leader Lille et l'ambitieuse AS Monaco, il y aura des étincelles dans ce week-end dédié à la 29e journée de Ligue 1, avec en conclusion un duel a priori déséquilibré entre le Paris SG de Pochettino et le FC Nantes de Kombouaré.

. Le choc: Monaco-Lille

Les Lillois (1er, 62 points) effectuent un voyage sous pression dimanche (17h05) à Monaco.

Invaincu sur le sol français depuis le 6 janvier, le Losc a une invincibilité à étirer et une première place à conserver. En gagnant, les joueurs de Christophe Galtier enverraient un signal puissant à leurs poursuivants, et en premier lieu au dauphin parisien, chez qui ils se rendent mercredi en 8es de finale de Coupe de France.

Mais un crash sur le Rocher de la Principauté n'est pas à exclure, tant l'AS Monaco impressionne depuis le début de l'année 2021. Chez eux, les partenaires du capitaine Wissam Ben Yedder n'ont perdu qu'une fois cette saison en championnat, le 16 décembre contre Lens (3-0)...

Revenus forts dans la course au podium, les Monégasques comptent 55 points et peuvent encore rêver de titre.

. Le joueur: Cuisance à la relance

Dénigré par les supporters, resté sur la touche pendant deux matches, Michaël Cuisance a surgi du banc mercredi contre Rennes (1-0) pour offrir au nouvel entraîneur Jorge Sampaoli un baptême du feu victorieux avec l'OM. "C'est un soulagement, ça fait du bien", a apprécié le milieu prêté par le Bayern Munich.

Le joueur de 21 ans, à la cave pendant l'intérim de Nasser Larguet, a marqué son premier but pour l'OM, huit minutes après son entrée en jeu. "Il a énormément de qualités", a relevé Sampaoli après le match à Rennes. "C'est un coach que tout joueur aime avoir parce qu'il aime attaquer, c'est ce qu'on aime dans le foot, ce qui fait plaisir", a savouré Cuisance.

Avec ou sans Cuisance, samedi (17h00) contre Brest, l'OM cherchera à enchaîner une deuxième victoire d'affilée, une performance plus vue depuis mi-décembre... En cas de victoire, les Olympiens chiperaient la 5e place européenne au RC Lens, au moins jusqu'à la réception de Metz par les Sang et Or dimanche (15h00).

. Le chiffre: 61

Soixante et un, c'est l'écart de goal-average qui sépare le Paris SG du FC Nantes, qui se déplace au Parc des princes dimanche (21h00) en clôture de la 29e journée.

Les Nantais, avant-derniers au classement avant ce week-end, comptent une différence de buts négative (-16) avec seulement 28 buts inscrits contre 44 buts concédés. Le gardien des Canaris, Alban Lafont, s'est incliné au moins une fois lors de ses dix derniers matches de championnat.

Malheureusement pour lui, il devra faire face dimanche soir à la plus fine gâchette de France, Kylian Mbappé. Auteur de 18 buts cette saison, le jeune champion du monde 2018 a porté le goal-average de son équipe (+45) avec son compère Neymar. Le Brésilien, à l'infirmerie depuis un mois, espère faire son retour dimanche.

Le programme de la 29e journée de Ligue 1:

Vendredi:

(21h00) Reims - Lyon

Samedi:

(13h00) Angers - Saint-Etienne

(17h00) Marseille - Brest

Dimanche:

(13h00) Nîmes - Montpellier

(15h00) Lens - Metz

Rennes - Strasbourg

Lorient - Nice

Dijon - Bordeaux

(17h05) Monaco - Lille

(21h00) Paris SG - Nantes

