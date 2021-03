C1: Hazard encore blessé, "je ne peux pas l'expliquer...", se désole Zidane (Real Madrid)

Publicité Lire la suite

Madrid (AFP)

Eden Hazard ne s'est pas entraîné lundi et Zinédine Zidane a confirmé que l'attaquant international belge s'est encore blessé après avoir disputé ses 15 premières minutes depuis janvier samedi contre Elche (2-1), un forfait important que Zidane "ne peut expliquer", à la veille du choc contre l'Atalanta.

Principaux points de la conférence de presse de Zinédine Zidane et Karim Benzema, lundi :

. Hazard, encore blessé

Zinédine Zidane (entraîneur du Real Madrid): "Eden ne sera pas en condition pour être avec nous pour le match de demain (mardi). Ce sont des choses que je ne peux pas expliquer. J'espère que ce ne sera pas grave. C'est un joueur qui n'avait pas eu de blessure dans sa carrière, je ne peux rien vous dire de plus... On est avec lui, on l'aide, et on espère qu'il reviendra vite pour nous aider, car on a besoin d'Eden. Je ne crois pas qu'il y ait un problème particulier, on a des gens très compétents ici, qui sont là tous les jours auprès des joueurs. On cherche à savoir ce qu'il se passe avec les blessures, mais il y a des choses que l'on ne peut pas expliquer. Ce sont des choses qui arrivent dans le football. Il y a la présaison (écourtée), le nombre de matches, beaucoup de choses dans la tête aussi, ça joue beaucoup...".

Karim Benzema (attaquant du Real Madrid): "Eden n'a pas de chance depuis son arrivée à Madrid. Ca me rend un peu triste pour lui, tout le monde sait que Eden est un grand joueur, qui peut beaucoup nous aider sur le terrain. Lui aussi est triste. Il veut prouver que c'est une des stars de ce monde, et nous on est là pour l'y aider. J'espère qu'il pourra se remettre vite et revenir avec nous, parce qu'on a besoin de lui".

. Match capital ?

Zidane: "Cela fait 20 ans que je suis là, comme joueur, dirigeant, entraîneur... et j'ai toujours entendu ça, +on se joue la saison+… On se joue toujours la saison, à chaque match, ici c'est comme ça. On sait ce que l'on doit faire, on a fait un bon match à l'aller (1-0), on n'a pas pris de but et on a marqué à l'extérieur. Le plus important, c'est de nous à donner 100%. L'important c'est de tout donner, de ne pas avoir de regrets".

. Benzema, au top de sa carrière ?

Benzema: "Je ne sais pas... Je cherche toujours plus. Je prends toujours plus soin de moi, je m'entraîne toujours plus dur. Mon âge n'y change rien. Aujourd'hui, on voit beaucoup de joueurs jouer dans de grands clubs à très haut niveau jusqu'à 30, 34, voire 39 ans. Je suis préparé à ça. Et je vais continuer ainsi. Ce que j'aime par dessus tout, c'est le football de haut niveau, donc je prends énormément de plaisir avec cette équipe. Je profite jour après jour, de chaque entraînement, de chaque match. J'ai un contrat jusqu'en 2022, mais ma porte reste ouverte : si le président veut me prolonger, je suis là".

. Benzema, sauveur permanent ?

Benzema: "Je n'ai aucun costume de sauveur. On est une équipe. Je joue à un poste où c'est moi qui dois terminer les actions. Donc tant mieux si j'arrive à aider mon équipe. Les autres attaquants aussi tentent leur chance, ça va venir, on va en marquer plus, des buts. Si on regarde nos matches, on a beaucoup d'occasions. C'est juste qu'il faut qu'on trouve ce facteur chance pour les concrétiser. Le foot a changé, les adversaires nous regardent plus, nous connaissent, connaissent nos mouvements, donc tu dois à chaque fois travailler d'autres choses... On joue tous les trois jours, il y a beaucoup de pression... Donc c'est difficile, mais on est toujours là, et on continue notre chemin".

