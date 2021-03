Coupe de l'America: Team New Zealand prend l'avantage

Team New Zealand lors de la huitième course de la cinquième journée de la 36e America's Cup, qui l'oppose à Luna Rossa, à Auckland (Nouvelle-Zélande), le 15 mars 2021.

Publicité Lire la suite

Auckland (AFP)

Team New Zealand mène 5-3 en Coupe de l'America après ses deux victoires dans les régates de lundi, dont une fruit d'une remontée spectaculaire.

Les tenants du titre se sont imposés avec 58 secondes d'avance dans la première régate contre le défi italien Luna Rossa.

Mais dans la seconde course, alors que cette quatrième journée semblait s'acheminer encore vers une égalité, avec une victoire de chaque côté, le sort a frappé Luna Rossa.

L'équipage mené par Jimmy Spithill comptait jusqu'à 4 minutes 27 d'avance, avec Team New Zealand incapable de soulever la coque de son voilier, quand le vent est tombé dans le port d'Auckland. Comme la veille, quand la météo avait forcé l'annulation des courses du jour.

Luna Rossa s'est alors retrouvé à son tour la coque dans l'eau, privé de la vitesse de ses foils, tandis que l'équipage de Peter Burling parvenait à faire s'envoler à nouveau son bateau.

Pour ne rien arranger, le défi italien a raté une manoeuvre et s'est vu infliger une pénalité pour sortie des limites de la course.

Et les Kiwis n'ont eu qu'à rattraper leur retard, pour finalement l'emporter avec 3 minutes 55 d'avance.

"C'est sûrement la course la plus bizarre que j'aie jamais vue", a lâché le skipper de Team New Zealand. "Passer de quatre minutes de retard à gagner avec quatre minutes d'avance, c'est assez incroyable. Une manoeuvre bâclée de Luna Rossa et c'était fini."

Menant 5-3, les Néo-Zélandais peuvent désormais être sacrés dès mardi, à condition de gagner les deux courses.

© 2021 AFP