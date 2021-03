Basket: Céline Dumerc rempile pour une saison et repousse sa retraite

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Céline Dumerc, ancienne meneuse emblématique de l'équipe de France de basket, a décidé de prolonger d'une saison jusqu'en juin 2022 avec Basket Landes, repoussant ainsi au moins d'une année sa dernière saison en club, a annoncé vendredi le club basé à Mont-de-Marsan.

Initialement, Céline Dumerc, 38 ans, devait s'arrêter à l'issue de la saison 2020/21 qu'elle dispute avec Basket Landes.

Mais en raison de la pandémie de Covid-19, la quasi-totalité de la saison aura été disputée à huis clos, une situation frustrante "privant notre capitaine d'une dernière danse à la hauteur de sa carrière", a souligné le club montois.

"Ça n'a pas été évident, ça n'a pas été tout de suite clair dans ma tête. Honnêtement, s'ils n'étaient pas venus me voir, je n'aurais pas changé d'avis, je serais restée sur mon idée d'arrêter en fin d'année", a expliqué "Caps", le surnom de Céline Dumerc, en conférence de presse, pas très fan de revenir sur une décision prise.

En prolongeant pour une sixième saison dans les Landes, la mythique capitaine des Bleues, vice-championne olympique à Londres en 2012 et championne d'Europe 2009, s'offre l'espoir d'une dernière année devant du public, si la situation sanitaire le permet pour la saison 2021/22.

- "Envie de continuer plus forte" -

"Je préfèrerai finir dans des salles pleines, mais qui sait si l'année prochaine on pourra retrouver du public, on ne sait pas", a-t-elle souligné. "Merci Céline de nous offrir cette +dernière dernière danse+", a lancé le club dans un communiqué publié sur son site internet.

"En mettant tout sur la balance, entre l'envie de continuer et l'envie d'arrêter, clairement c'est l'envie de continuer qui était plus forte. Ce n'est pas un come-back, juste une continuité", a ajouté Céline Dumerc.

"Je rempile. Je ne me prononcerai plus sur les durées. J'ai fait une erreur en annonçant ma retraite, je ne le ferai plus", a-t-elle glissé avec le sourire en conférence de presse, toutefois consciente des limites physiques de son corps la quarantaine approchant.

Basket Landes occupe actuellement la 2e place de la Ligue féminine avec quatorze victoires pour seulement quatre défaites, à trois victoires de Bourges, leader invaincu (17 matches, 17 victoires). Le club montois a disputé pour la première fois de son histoire l'Euroligue, échouant à se qualifier pour les quarts de finale, avec un seul succès en six matches.

En parallèle de sa carrière en club, Dumerc a intégré le staff de l'équipe de France en devenant manager générale. Elle a disputé 262 matches sous le maillot bleu, un record, le dernier en finale de l'Euro-2017 perdue contre l'Espagne il y a près de quatre ans.

Elle participera au sein de l'encadrement des Bleues à l'Euro-2021 (17-27 juin) et à la préparation des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août).

© 2021 AFP