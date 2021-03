Italie: la Juventus champion mal en point, Milan s'accroche

Publicité Lire la suite

Rome (AFP)

Pas tout à fait KO mais bien sonnée, avec un genou à terre: la Juventus, battue dimanche à domicile par le mal classé Benevento (0-1), voit s'éloigner l'espoir d'un dixième titre consécutif, reléguée à dix longueurs du leader, l'Inter Milan.

Les Bianconeri (3e), encore sous le coup de leur élimination en huitièmes de finale de Ligue des champions par Porto, auront besoin d'un miracle pour rejoindre les Nerazzurri, au repos forcé pour leur part en raison de cas groupés de coronavirus.

L'Inter doit davantage se méfier maintenant de l'AC Milan, revenu à six points (avec un match de plus) après sa victoire arrachée contre la Fiorentina (3-2). Mais l'équipe d'Antonio Conte semble plus que jamais en piste vers son premier scudetto depuis 2010 pour mettre fin à la série record de neuf titres consécutifs des Turinois.

"On doit continuer à y croire. L'objectif ne change pas, c'est la tête qui doit changer", a positivé Andrea Pirlo, qui ne veut pas se résoudre à être celui qui fera tomber la Juve de son trône après les sacres de Conte (2012-14), Allegri (2015-19) et Sarri (2020).

Mais l'entraîneur novice, six mois seulement après son tout premier match comme coach, n'a pu que reconnaître que sa Juve a fait un "mauvais match", avec trop de précipitation et une erreur défensive coupable.

- Trahie par Arthur -

C'est Arthur, l'un des maîtres à jouer désignés, qui l'a trahie par une passe axiale hasardeuse: Adolfo Gaich (69e) en a profité pour marquer un but précieux pour le promu en quête de maintien (16e).

Malgré une ligne d'attaque quatre étoiles - Ronaldo et Morata avec sur les ailes Kulusevski et Chiesa -, la Juventus a buté sur un excellent gardien et fait preuve de maladresse. Cristiano Ronaldo s'est vu refuser un but pour hors-jeu et Chiesa a réclamé en vain un penalty.

Signe que l'heure est grave, le directeur sportif du club turinois Fabio Paratici a été dépêché devant les caméras pour confirmer sa confiance à l'entraîneur et assurer que Ronaldo allait rester.

"On a une programmation, ce n'est pas un match qui va modifier la ligne (...). On doit baisser la tête et travailler", a affirmé Paratici sur Sky.

Après la trêve internationale, le caractère de cette Juventus - rejointe à la 3e place par l'Atalanta Bergame victorieuse du Hellas Vérone (2-0) - sera mis à l'épreuve avec le derby contre le Torino puis le match en retard contre Naples.

- "Course à élimination" -

Derrière l'Inter, la lutte pour les trois autres places qualificatives en C1 s'annonce ouverte.

Milan, décidément plus à l'aise loin de San Siro, s'accroche avec une victoire arrachée à Florence.

Ibrahimovic a marqué son 15e but pour son retour comme titulaire après sa blessure (9e). Mais c'est Brahim Diaz (57e) puis Hakan Calhanoglu (72e) qui ont cette fois sauvé la mise des Rossoneri alors que la Viola avait renversé la situation, par Erick Pulgar (17e) et Franck Ribéry (51e).

"On a montré le caractère qu'il fallait", après l'élimination en Ligue Europa contre Manchester United, s'est réjoui "Ibra", qui a pu jouer 90 minutes avant de retrouver la sélection suédoise.

Naples (5e), une semaine après sa victoire à Milan (1-0), a réussi un nouveau joli coup, cette fois à l'Olimpico contre la Roma (2-0).

Un doublé de Dries Mertens, qui a tant manqué à Gennaro Gattuso en janvier et février, a récompensé une prestation incisive du Napoli contre des Giallorossi un peu fatigués par leur voyage en Ukraine cette semaine pour la Ligue Europa.

La Roma (6e) perd du terrain sur le Top 4 et voit même revenir sur elle la Lazio (7e), victorieuse de l'Udinese (1-0).

Après la trêve, une "course à élimination" attend désormais tous ces candidats à la C1, a résumé l'entraîneur bergamasque Gian Piero Gasperini.

© 2021 AFP